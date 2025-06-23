Горить навіть у суміші з піском: РФ почала атакувати Україну оновленими "Шахедами" (фото)

Російські окупанти почали додавати в "Шахеди" в'язку суміш, яка горить навіть у зв'язці з піском. Ба більше, РФ вичерпала свої запаси антен і зараз використовує технології китайського виробництва.

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Такими безпілотниками РФ атакувала сьогодні Київ. Про це повідомив український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Бойова частина Шахеда, якою сьогодні атакували мирне місто Київ. В'язка рідина горить навіть у суміші з піском", — проінформував він.

Сергій "Флеш" розмістив фото та відео, на якому показана речовина, яка розплавилася і як піщана суміш легко займається після запалювання її запальничкою.

Також Сергій "Флеш" показав антени, які росіяни використовують у "Шахедах". Він вважає, що Росія вичерпала свої запаси антен і зараз використовує технології китайського виробництва.

За його словами, якщо антена не забезпечує захист, то "Шахед" не влучить у ціль, і чим більше в антені елементів, тим умовніше сильніший захист.

"Іжевський завод ставить російську антену "Комета" на 8 або 12 елементів. А завод в Алабузі вичерпав запас антен на 4 елементи з Ірану і ставить антени з Китаю на 8 елементів. В Ірану також є нова антена на 8 елементів (яку я показав у новому Шахеді з ШІ), але чомусь Іран не поспішає постачати її до РФ. Коли ціль важлива, то в Шахед ставлять антену на 16 елементів", — розповів експерт.

Він зауважив, що якщо витягнути один модуль з круглої і квадратної антен і повернути, то там буде один і той самий елемент.

"Без такої антени Шахед не уразить ціль. Дякуємо Китаю", — написав "Флеш".

Нагадаємо, що ЗС РФ ударили по Києву "шахедами" і балістикою 23 червня. Відомо про 7 загиблих та 28 поранених в столиці. Внаслідок атаки на Київ дванадцять людей перебувають в стаціонарах міських лікарень.

23 червня у житловий будинок в Шевченківському районі, цілий під’їзд якого зруйнований, влучила російська ракета. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що вона перелетіла вищий будинок поблизу перед ударом.