ЗС РФ атакували Київ: вже відомо про 7 загиблих і 28 поранених

ЗС РФ вдарили по Києву "шахедами" і балістикою 23 червня. Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 28 поранених в столиці.

Related video

Внаслідок атаки на Київ дванадцять людей перебувають в стаціонарах міських лікарень, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці. Підтверджена наразі загибель 7 людей", — написав міський голова.

За його словами, пошуково-рятувальна операція в пʼятиповерховому будинку в Шевченківському районі триває.

Атака на Київ 23 червня: що відомо

Нагадаємо, 23 червня у житловий будинок в Шевченківському районі, цілий під’їзд якого зруйнований, влучила російська ракета. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що вона перелетіла вищий будинок поблизу перед ударом.

Фокус також писав, що мешканець будинку у Шевченківському районі Валерій розповів, як сам вибрався з-під завалів. Прокинувшись після удару, чоловік побачив над собою бетонну плиту.

Росія здійснила масований обстріл ракетами та дронами по Києву та області. Відбулася атака по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі. Зокрема, постраждала житлова та медична інфраструктура Білої Церкви Київської області. Загинула одна людина, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.