ВС РФ атаковали Киев: уже известно о 7 погибших и 28 раненых

ВС РФ ударили по Киеву "шахедами" и баллистикой 23 июня. По состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 28 раненых в столице.

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В результате атаки на Киев двенадцать человек находятся в стационарах городских больниц, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Другим медики оказали помощь или амбулаторно в травмпунктах больниц, куда доставили, или на месте. Подтверждена пока гибель 7 человек", — написал городской голова.

По его словам, поисково-спасательная операция в пятиэтажном доме в Шевченковском районе продолжается.

Атака на Киев 23 июня: что известно

Напомним, 23 июня в жилой дом в Шевченковском районе, целый подъезд которого разрушен, попала российская ракета. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что она перелетела более высокий дом поблизости перед ударом.

Фокус также писал, что житель дома в Шевченковском районе Валерий рассказал, как сам выбрался из-под завалов. Проснувшись после удара, мужчина увидел над собой бетонную плиту.

Россия осуществила массированный обстрел ракетами и дронами по Киеву и области. Произошла атака по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В частности, пострадала жилая и медицинская инфраструктура Белой Церкви Киевской области. Погиб один человек, восемь ранены. Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.