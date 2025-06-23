"Проснулся, а надо мной плита": мужчина сам выбрался из-под завалов дома в Киеве (видео)

Во время удара по Киеву 23 июня россияне разрушили целый подъезд пятиэтажного дома в Шевченковском районе. Жителю многоэтажки Валерию удалось выжить и самостоятельно выбраться из-под завалов.

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Валерий рассказал в комментарии "OBOZ.UA", что во время взрыва он спал в квартире на пятом этаже. Когда мужчина открыл глаза, он увидел над собой бетонную плиту.

"Это мой второй день рождения. Когда я проснулся — надо мной висела плита, она еще часть ноги мне немного прижала, я немного вырывался" — рассказал Валерий.

Мужчина смог освободиться и сначала хотел спуститься по дереву, однако оно было слишком далеко.

"И я решил спускаться этой стороной. Нашел громоотвод с пятого этажа. Снизу, разумеется, все горело, взрывались машины. Как будто в боевике побывал", — вспомнил киевлянин.

Он отметил, что удивляется своему везению и считает этот случай вторым шансом.

"Я, пожалуй, на всю жизнь это запомню. Я понимаю, что если я выжил — это я должен что-то важное в этой жизни сделать, Бог меня для чего-то оставил все-таки в этой жизни", — сказал Валерий.

Удар по Киеву 23 июня: детали

Во время атаки на Киев и область в ночь на 23 июня россияне повредили жилые дома, спортивную и медицинскую инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы был разрушен целый подъезд жилой пятиэтажки. Также пострадали Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы и сообщалось об одном погибшем и восьми раненых в Белой Церкви.

В Национальной полиции Украины в 8:52 сообщили, что из-под завалов дома в Шевченковском районе достали тела мужа и жены. В ГСЧС сообщали, что количество погибших в столице возросло до 6 человек. К ликвидации последствий привлечены более 400 спасателей. По словам городского головы Виталия Кличко, ударной волной были также повреждены квартиры 25-этажки напротив — из нее спасли 10 человек, в том числе ребенка и беременную женщину.