Горит даже в смеси с песком: РФ начала атаковать Украину обновленными "Шахедами" (фото)

Российские оккупанты начали добавлять в "Шахэды" вязкую смесь, которая горит даже в связке с песком. Более того, РФ исчерпала свои запасы антенн и сейчас использует технологии китайского производства.

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Такими беспилотниками РФ атаковала сегодня Киев. Об этом сообщил украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Боевая часть Шахеда, которой сегодня атаковали мирный город Киев. Вязкая жидкость горит даже в смеси с песком", — проинформировал он.

Сергей "Флеш" разместил фото и видео, на котором показано вещество, которое расплавилось и как песчаная смесь легко воспламеняется после зажигания ее зажигалкой.

Также Сергей "Флеш" показал антенны, которые россияне используют в "Шахедах". Он считает, что Россия исчерпала свои запасы антенн и сейчас использует технологии китайского производства.

По его словам, если антенна не обеспечивает защиту то "Шахед" не попадет в цель, и чем больше в антенне элементов, тем условно сильнее защита.

"Ижевский завод ставит российскую антенну "Комета" на 8 или 12 элементов. А завод в Алабуге исчерпал запас антенн на 4 элемента из Ирана и ставит антенны из Китая на 8 элементов. У Ирана также есть новая антенна на 8 элементов (которую я показал в новом Шахеде с ИИ), но почему-то Иран не спешит поставлять ее в РФ. Когда цель важна, то в Шахед ставят антенну на 16 элементов", — рассказал эксперт.

Он заметил, что если вытащить один модуль из круглой и квадратной антенн и повернуть, то там будет один и тот же элемент.

"Без такой антенны Шахед не поразит цель. Спасибо Китаю", — написал "Флеш".

Напомним, что ВС РФ ударили по Киеву "шахедами" и баллистикой 23 июня. Известно о 7 погибших и 28 раненых в столице. В результате атаки на Киев двенадцать человек находятся в стационарах городских больниц.

23 июня в жилой дом в Шевченковском районе, целый подъезд которого разрушен, попала российская ракета. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что она перелетела более высокий дом поблизости перед ударом.