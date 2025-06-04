"Шахеди" стали небезпечнішими: у ГУР розповіли, скільки дронів Росія виробляє за день

Станом на травень 2025 року Росія щоденно виготовляє до 170 дронів типу "Шахед" та їхніх аналогів. За інформацією Головного управління розвідки (ГУР), до кінця року окупанти планують збільшити добове виробництво до 190 одиниць.

Related video

Про це пише "Оборонка", проєкт "Української правди".

За інформацією видання, окрім нарощування кількості, Росія продовжує вдосконалювати технології безпілотників. У ГУР зазначають, що комплектація "Шахедів" за останні три роки зазнала суттєвих змін, а лише протягом минулого року в конструкцію внесли кілька критичних оновлень.

"Шахеди": як змінились

Росіяни модернізують бойові частини "Шахедів". Тепер дрони можуть оснащуватись не лише фугасними й осколково-фугасними зарядами, але й комбінованими кумулятивно-осколково-фугасними та кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальними. Це дозволяє підбирати боєзаряди під конкретні цілі для максимальної ефективності ураження.

Серед змін також:

Збільшена вага вибухівки: раніше — 50 кг, тепер — до 90 кг.

Оснащення терміналами Starlink: деякі БпЛА мають систему супутникового зв’язку, що забезпечує керування в режимі реального часу.

Таким чином, російські дрони не лише масово виробляються, а й стають все більш небезпечними через технологічне удосконалення.

Нагадаємо, Росія продовжує активно виробляти й накопичувати ракети та ударні дрони, що свідчить про її намір досягти воєнної перемоги над Україною. Водночас такі дії можуть вказувати на підготовку до потенційного збройного конфлікту з НАТО. Окрім цього, РФ експериментує з новими форматами атак, поєднуючи різні типи ракет із "Шахедами" та дронами-імітаціями.

Фокус також раніше писав, що росіяни удосконалюють свої "Шахеди", вони додають в його антени додаткові компоненти захисту від РЕБ, що ускладнює роботу Силам оборони.