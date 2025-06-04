Росія збільшує випуск дронів і ракет: ISW пояснює плани Кремля

Росія продовжує активно виробляти й накопичувати ракети та ударні дрони, що свідчить про її намір досягти військової перемоги над Україною. Водночас такі дії можуть вказувати на підготовку до потенційного збройного конфлікту з НАТО. Окрім цього, РФ експериментує з новими форматами атак, поєднуючи різні типи ракет із "Шахедами" та дронами-імітаціями.

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Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети й безпілотники для ударів по Україні, демонструючи незмінну відданість Росії виграшу війни військовими засобами", - зазначають аналітики.

Запаси і виробництво ракет РФ: актуальні дані

Експерти ISW посилаються на дані української воєнної розвідки як на підтвердження того, що Росія активно готується до масштабної війни. Зокрема, за інформацією ГУР, станом на середину травня 2025 року російські війська накопичили понад 13 000 ракет різних типів. А саме:

майже 600 балістичних ракет "Іскандер-М";

понад 100 гіперзвукових балістичних ракет "Кинжал";

майже 300 крилатих ракет Х-101;

понад 400 крилатих ракет "Калібр";

до 300 крилатих ракет Х-22/Х-32;

близько 700 крилатих ракет "Онікс" та протикорабельних ракет "Циркон";

близько 60 балістичних ракет КН-23 північнокорейського виробництва;

близько 11 000 зенітних ракет для систем ППО С-300/С-400.

Водночас, за оцінками воєнної розвідки, Росія щомісяця виробляє від 150 до 200 одиниць нових засобів повітряного нападу. Такими темпами РФ не лише підтримує вже наявний арсенал, а й активно поповнює запаси для майбутніх ударів.

Зокрема, щомісячний випуск ракет становить:

60–70 балістичних ракет "Іскандер-М";

10–15 гіперзвукових ракет "Кинжал";

20–30 крилатих ракет Х-101;

25–30 крилатих ракет "Калібр";

до 10 ракет Х-32;

20–30 крилатих ракет "Онікс" і "Циркон" (загалом).

Як зміниться тактика обстрілів України після удару по авіації Росії

Аналітики зазначають, що до 1 червня інтенсивність повітряних атак Росії проти України постійно зростала, зокрема із широким застосуванням ракетного озброєння. Проте ситуація змінилася після спецоперації СБУ під назвою "Павутина", внаслідок якої було знищено частину стратегічних бомбардувальників РФ. Цей удар по ключових елементах авіаційного потенціалу суттєво обмежив спроможність російської армії здійснювати масштабні удари крилатими ракетами з повітря.

Попри це, загроза повітряних атак зберігається: у розпорядженні Москви все ще є певна кількість стратегічних літаків, а отже - і можливість завдавати ракетних ударів з повітря по території України.

На цьому етапі війни Росія зосередилася не стільки на використанні ракет повітряного базування, скільки на масованих атаках дронами, зокрема моделями далекого радіуса дії. За оцінками командування Повітряних сил ЗСУ, значна частина таких дронів - приблизно половина - є імітаторами, призначеними для перевантаження систем української протиповітряної оборони. Решта - бойові безпілотники типу "Шахед", які вже давно стали основним елементом ударних пакетів Росії.

Що стосується ракетних ударів, то останнім часом РФ дедалі частіше вдається до використання балістичних ракет наземного базування замість крилатих ракет, випущених з літаків.

До чого готується Росія

У ISW вважають, що нарощування Росією внутрішнього виробництва ракет і безпілотників, а також адаптація її ударної стратегії, є елементами довгострокової підготовки до затяжного протистояння з Україною. Крім того, ці дії можуть вказувати на амбіції Кремля готуватися до можливого збройного конфлікту ширшого масштабу, зокрема й із країнами НАТО.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина" для знищення літаків, які беруть участь у ракетних обстрілах України.

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що Росія атакувала "Бандеролью" південь України вже приблизно 20 разів. За його словами, "Бандероль" - це щось середнє між БпЛА та крилатою ракетою, який має високу швидкість.