Росія вже 20 разів атакувала Україну новим боєприпасом "Бандероль": що про нього відомо

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, "Бандероль" — це щось середнє між БпЛА та крилатою ракетою, який має високу швидкість.

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Про це речник розповів в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про застосування РФ боєприпаса "Бандероль"

Владислав Волошин зауважив, що Росія атакувала "Бандеролью" південь України вже приблизно 20 разів.

Він пояснив, що російська "Бандероль" — це "щось середнє між безпілотним літальним апаратом і крилатою ракетою" повітряного старту.

"Запускають ці боєприпаси з безпілотних літальних апаратів, великих таких, як наш "Байрактар". Маса вибухової речовини в цій ракеті, в боєприпасі, це приблизно 150 кг, починаючи від 138 до 154. Це уламково-фугасні боєприпаси", — пояснив Волошин.

За його словами, основна загроза в тому, що "Бандероль" запускають із великої відстані.

"Росіяни заявляють, що він летить на 700 км, ми фіксували приблизно 310–320 від точки, звідки його застосували. Крім того, в нього доволі висока швидкість — від 480 до 680 км на годину", — зазначив він.

Волошин зауважив, що не можна стверджувати, що цей дрон-ракета є новою розробкою. Російська армія працювала над ним кілька років, "а зараз намагаються показати, що в них є щось нове і що вони намагаються застосовувати у нас на напрямку".

Для порівняння, "Шахед" несе на собі до 70 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про нову російську "Бандероль" та про технічні характеристики боєприпаса. За словами експертів, повітряні сили РФ обмежено використовують цю ракету, здебільшого на Одещині.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття з України обмеження на далекобійні ракетні удари по РФ під час виступу 26 травня на заході Forum Europe. Потім канцлер пояснив, що мав на увазі.