Россия уже 20 раз атаковала Украину новым боеприпасом "Бандероль": что о нем известно

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, "Бандероль" — это нечто среднее между БПЛА и крылатой ракетой, который имеет высокую скорость.

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Об этом спикер рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о применении РФ боеприпаса "Бандероль"

Владислав Волошин отметил, что Россия атаковала "Бандеролью" юг Украины уже около 20 раз.

Он пояснил, что российская "Бандероль" — это "нечто среднее между беспилотным летательным аппаратом и крылатой ракетой" воздушного старта.

"Запускают эти боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов, больших таких, как наш "Байрактар". Масса взрывчатого вещества в этой ракете, в боеприпасе, это примерно 150 кг, начиная от 138 до 154. Это осколочно-фугасные боеприпасы", — пояснил Волошин.

По его словам, основная угроза в том, что "Бандероль" запускают с большого расстояния.

"Россияне заявляют, что он летит на 700 км, мы фиксировали примерно 310-320 от точки, откуда его применили. Кроме того, у него довольно высокая скорость — от 480 до 680 км в час", — отметил он.

Волошин отметил, что нельзя утверждать, что этот дрон-ракета является новой разработкой. Российская армия работала над ним несколько лет, "а сейчас пытаются показать, что у них есть что-то новое и что они пытаются применять у нас на направлении".

Для сравнения, "Шахед" несет на себе до 70 килограммов взрывчатки.

Напомним, Фокус ранее писал о новой российской "Бандероли" и о технических характеристиках боеприпаса. По словам экспертов, воздушные силы РФ ограниченно используют эту ракету, в основном в Одесской области.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии с Украины ограничения на дальнобойные ракетные удары по РФ во время выступления 26 мая на мероприятии Forum Europe. Затем канцлер объяснил, что имел в виду.