Новая ракета РФ: чем опасна S8000 "Бандероль" для Украины

ГУР сообщило о появлении новой российской ракеты S8000 "Бандероль", которую запускают с дронов. Фокус выяснил, чем она опасна, какими характеристиками обладает и способна ли ее сбивать украинская ПВО.

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В понедельник, 12 мая ГУР сообщил, что вооруженные силы РФ начали использовать крылатую ракету S8000 "Бандероль" для ударов по Украине. Основным носителем ракеты является беспилотный летательный аппарат "Орион". В то же время как сообщается, Россия активно работает над адаптацией "Бандероли" для запуска с боевых вертолетов Ми-28Н.

По сравнению с российскими ракетами, такими как Х-101, 3М-14 и 9М727, "Бандероль" отличается способностью выполнять повороты с меньшим радиусом, сохраняя при этом характерную кривую траекторию полета крылатой ракеты.

Ракета S8000 "Бандероль" — не типичная и опасная?

По словам военного эксперта Павла Нарожного, ракета "Бандероль" запускается с беспилотников или самолета, потому что ее конструкция не позволяет самостоятельно разогнаться до крейсерской скорости. Особенностью этой ракеты является ее форма.

"Эта форма интересная — она нетипичная для ракет. Ракеты обычно, они такой сигарообразной формы. А эта такая такая зализанная. Это уменьшает сопротивление воздуха и делает ее менее заметной для радаров. Двигатель ракеты — коммерческий, доступный для авиамоделирования, который можно купить просто в интернете. Он стоит, примерно 17 тыс. долл." — говорит Фокусу эксперт.

Боевая часть ракеты составляет 150 кг, что меньше, чем у российских аналогов, которые могут нести 400-500 кг взрывчатой части. Дальность ракеты — до 500 км, тогда как "Калибр" может пролететь более 1000 км. Теоретически, при уменьшении веса боевой части до 50 кг, ракета может преодолевать более 500 км.

Технические характеристики крылатой ракеты "Бандероль":

Боевая часть: до 150 кг;

дальность полета: до 500 км;

скорость: до 500 км/ч;

топливо: авиационный керосин.

Российский ВПК использует для создания этой ракеты такие иностранные компоненты:

Инерциальная навигационная система (вероятно, Китай);

Аккумуляторы Murata (Япония);

Двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) — модельный реактивный двигатель с AliExpress (≈$16 тыс.);

Телеметрический модуль RFD900x (Австралия/Китай);

Сервоприводы Dynamixel MX-64AR (Южная Корея).

Сколько стоит крылатая ракета "Бандероль"

Стоимость ракеты оценивается в 100-500 тыс. долл.

"Она недорогая, другими словами. Для сравнения, украинские аналоги дороже. И вот наш министр цифрового развития Федоров комментировал эту тему и говорил, что стоимость ракеты "Паляница" или ее украинских аналогов доходит до одного миллиона долларов и они работают над снижением этой стоимости", — говорит Нарожный.

По мнению, авиационного эксперта, заместителя гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, российский ВПК разработал "Бандероль" для удешевления производства в условиях ограниченности ресурсов. Россия использует ракеты Х-101, Х-555 и Х-22 из стратегической авиации, но ее ресурсы ограничены.

"Для запуска ракет Х-101, Х-555 поднимать стратегический самолет в небо это очень дорого. Поэтому российский ВПК начал активно модернизировать Х-59, Х-69 и производить более дешевые варианты", — говорит Фокусу Храпчинский.

Когда применяли российскую ракету "Бандероль"

По словам экспертов, воздушные силы РФ ограниченно используют эту ракету. Храпчинский утверждает, что Россия все еще испытывает ракету, используя пограничное пространство Одесской области. Нарожный заявляет лишь о единичных случаях использования ракеты в Украине.

Может ли украинская ПВО противостоять ракете "Бандероль"

Авиационный эксперт отмечает, что "Бандероль" имеет скорость 500 км/ч, что затрудняет ее перехват классическими мобильно-огневыми группами. Однако ее могут перехватывать зенитные ракеты.

Павел Нарожный уверяет, что вопрос в балансе стоимости сбивания ракеты и стоимости самой российской ракеты. По мнению эксперта, сбивать такие ракеты дорогими средствами, как Patriot, невыгодно. Для противодействия от "Бандероли", по его мнению, лучше использовать F-16, Stinger или британские системы ЗРК Gravehawk.

Эксперт подытожил, что, когда российский ВПК начнет массовое производство этих ракет, то они смогут нести значительную угрозу украинскому небу.

Напомним, что неизвестные беспилотники нанесли удар по стратегическому объекту РФ — станции космической радиоэлектронной разведки "Звезда". Эта атака стала очередным эпизодом в серии ударов по ключевым элементам российской системы наблюдения и ПВО, демонстрируя уязвимость даже самых засекреченных объектов.

Также Фокус писал, что 51-й арсенал Минобороны РФ, один из крупнейших складов боеприпасов, превратился в цель. Это уже четвертый уничтоженный стратегический объект, подрывающий логистику и боеспособность армии РФ.