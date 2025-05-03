Космическая война против России: как удар по станции "Звезда" ослабил разведку РФ

Неизвестные беспилотники нанесли удар по стратегическому объекту РФ — станции космической радиоэлектронной разведки "Звезда". Эта атака стала очередным эпизодом в серии ударов по ключевым элементам российской системы наблюдения и ПВО, демонстрируя уязвимость даже самых засекреченных объектов.

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В пятницу, 2 мая стало известно, что неизвестные беспилотники ударили по российскому военному объекту "Звезда" в Ставропольском Краю РФ. Последний специализируется на космической радиоэлектронной разведке.

По сообщению руководителя "Центра противодействия дезинформации" СНБО Андрея Коваленко, объект "Звезда" является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки. Система возникла еще в советские времена в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда" и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.

"Объект "Звезда" — это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ). Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие)", — пишет Андрей Коваленко.

"Звезда" является частью стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. В частности для кибершпионажа в Украине и в западных странах.

Почему было совершено нападение на станцию "Звезда"

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, атака неизвестных беспилотников на объект космической радиоэлектронной разведки Российской Федерации состоялась после публикации в западных СМИ об угрозах РФ вывести ядерное оружие в космос как элемент давления на Запад.

"Этот сценарий рассматривался Российской Федерацией в моменте глобального влияния на экономику стран Запада, в частности из-за возможного подрыва ядерного заряда, который мог бы вывести из строя до трети западных спутников", — подчеркнул Фокусу эксперт.

В чем значение станции "Звезда" для российской военной машины

По мнению Снегирева, "Звезда" является частью системы космической радиоэлектронной разведки РФ, предназначенной для глобального перехвата сигналов с западных спутников, анализа информации и мониторинга межконтинентальных коммуникаций, в том числе военных объектов НАТО. Он специализировался на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, включая коммерческие спутниковые системы связи.

"Это, фактически, мозговой центр ВКС России, который подчинен Главному разведывательному управлению Генштаба ВС РФ. Информация с большого радара давала возможность мониторинга текущей ситуации в режиме онлайн для Российской Федерации, в частности в зоне боевых действий на территории Украины, а также на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях", — утверждает эксперт.

Какие последствия атаки по российский станции "Звезда"

По мнению Дмитрия Снегирева, удар беспилотниками по станции имеет информационно-психологический эффект для Российской Федерации. В частности мир очередной раз убедился, что Россия не способна прикрыть даже стратегические объекты.

"Система ПВО РФ, мягко говоря, несовершенна, что является информационным, политическим и военным ударом по РФ. Это фактически предупреждение для россиян о возможности украинской стороны в моменте наносить удары по объектам, связанным с системами глобального перехвата сигналов и спутников", — подчеркнул военный обозреватель.

Предыдущие атаки на объекты радиолокационной и разведывательной систем РФ

Атака на РЛС "Контейнер" в Мордовии (апрель 2024).

17 апреля 2024 года украинские беспилотники, вероятно дальнобойные БПЛА "Лютый", атаковали загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) "Контейнер" (29Б6) в районе города Ковылкино, Республика Мордовия. Эта РЛС является уникальной в арсенале РФ, предназначена для обнаружения воздушных целей на больших расстояниях, в том числе для мониторинга запусков баллистических ракет. Российские телеграм-каналы, сообщили о взрыве на территории воинской части, где расположена РЛС, а также о возможном выводе станции из строя. В украинской разведке официально не подтвердили, но и не опровергли атаку. Западные СМИ, такие как Newsweek, отметили, что поражение "Контейнера" может считаться нарушением "красных линий" РФ, поскольку эта РЛС является частью системы ядерного сдерживания.

Поражение РЛК "Небо-М" в Белгородской области (октябрь 2024).

В октябре 2024 года ВСУ нанесли удар по российскому радиолокационному комплексу "Небо-М" в Белгородской области с помощью трех баллистических ракет ATACMS, предоставленных США. Этот комплекс предназначен для обнаружения воздушных целей, в том числе самолетов, вертолетов и ракет, на расстоянии до 600 км. Поражение "Небо-М" ослабило способность РФ контролировать воздушное пространство в приграничных регионах, что является критическим для защиты от украинских авиационных и ракетных ударов.

Атаки на радиолокационные системы в оккупированном Крыму (2022-2025).

В течение войны ВСУ неоднократно атаковали объекты радиоэлектронной разведки и ПВО на территории оккупированного Крыма. Например, в 2023 году украинские беспилотники атаковали системы радиоэлектронного наблюдения, которые использовались для мониторинга воздушного пространства и обнаружения пусков ракет. Дмитрий Снегирев в комментарии Фокусу, подчеркивая, что они были направлены на системы, связанные с аэрокосмическим мониторингом. Такие атаки ослабляли российскую ПВО/ПРО, создавая "слепые зоны" для украинских операций. Конкретные детали, такие как точные даты или названия объектов, часто не разглашаются из-за секретности операций.

Последняя атака 2 мая 2025 года ликвидировала советскую мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию СТ-68 и мобильную двухкоординатную радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

Удар по аэродрому "Дягилево" в Рязани (декабрь 2022).

5 декабря 2022 года украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" атаковал аэродром "Дягилево" в Рязанской области, где базировались стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Хотя основной целью были самолеты, удар также повредил крылатую ракету Х-32 и, вероятно, элементы радиолокационной инфраструктуры аэродрома, которые обеспечивали навигацию и контроль воздушного пространства. Российские источники признали повреждение трех самолетов и ракеты, что подтвердило эффективность атаки.

Украинские беспилотники также атаковали объекты, которые опосредованно связаны с радиолокационными системами, например, электроподстанции и командные пункты, питающие или координирующие работу РЛС. Например, 20 апреля 2024 года СБУ, ГУР и ССО ВСУ провели масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру в восьми регионах РФ, поразив три электроподстанции, которые обеспечивали работу военных объектов, в том числе радиолокационных систем. Это привело к перебоям с электроснабжением и ослабило функционирование ПВО в этих регионах.