Ночная атака на Крым: украинские БПЛА повредили российские РЛС, — СМИ

По данным журналистов, атака на полуостров произошла в ночь на 7 июня, в результате которой дронам удалось повредить две радиолокационные станции противника. Минобороны РФ, в свою очередь, вновь отчиталось об успешной работе ПВО и уничтожении БПЛА над оккупированным Крымом.

Related video

2 радиолокационные станции (РЛС) были повреждены в результате ночной атаки беспилотников на военную базу россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает издание ASTRA.

В сообщении говорится, что о повреждениях рассказали источники в экстренных службах аннексированного региона. Также утверждается, что повреждения были незначительными.

Военная часть, которая была атакована украинскими дронами, находится в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма.

Успешная атака украинских дронов на Крым была в районе села Мысовое Фото: Скриншот

Также ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

Интересно, но в Минобороны РФ отчитались об атаке ВСУ, но заявили только, что были сбиты 11 беспилотников над оккупированным Крымом.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области", — сообщили в Минобороны РФ, не сообщив никаких подробностей и не упоминая о вероятных разрушениях и жертвах.

Напомним, 6 июня в ГУР сообщили об уничтожении очередного российского корабля и показали видео атаки. Буксир прятали в порту в озере Панское в Крыму.

А тем временем партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что после успешных атак по Донецку и Луганску военнослужащие ВС РФ начали активную передислокацию, переселяясь в жилые районы Мариуполя. При этом из Мариуполя системы ПВО стали перевозить в Крым.