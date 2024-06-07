Нічна атака на Крим: українські БПЛА пошкодили російські РЛС, — ЗМІ

За даними журналістів, атака на півострів сталася в ніч на 7 червня, внаслідок якої дронам вдалося пошкодити дві радіолокаційні станції противника. Міноборони РФ, зі свого боку, знову відзвітувало про успішну роботу ППО і знищення БПЛА над окупованим Кримом.

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2 радіолокаційні станції (РЛС) було пошкоджено внаслідок нічної атаки безпілотників на військову базу росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє видання ASTRA.

У повідомленні йдеться, що про пошкодження розповіли джерела в екстрених службах анексованого регіону. Також стверджується, що пошкодження були незначними.

Військова частина, яку атакували українські дрони, розташована в селі Мисове в Ленінському районі Криму.

Успішна атака українських дронів на Крим була в районі села Мисове Фото: Скриншот

Також поранення дістав один військовослужбовець ЗС РФ.

Цікаво, але в Міноборони РФ відзвітували про атаку ЗСУ, але заявили тільки, що було збито 11 безпілотників над окупованим Кримом.

"Черговими засобами ППО знищено і перехоплено: одинадцять БПЛА над Кримським півостровом; вісім БПЛА над акваторією Азовського моря; шість БПЛА над територією Краснодарського краю; два БПЛА над територією Бєлгородської області й один БПЛА над територією Ростовської області", — повідомили у Міноборони РФ, не повідомивши ніяких подробиць і не згадуючи про ймовірні руйнування і жертви.

Нагадаємо, 6 червня в ГУР повідомили про знищення чергового російського корабля і показали відео атаки. Буксир ховали в порту в озері Панське в Криму.

А тим часом партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що після успішних атак по Донецьку і Луганську військовослужбовці ЗС РФ почали активну передислокацію, переселяючись у житлові райони Маріуполя. Водночас із Маріуполя системи ППО стали перевозити до Криму.