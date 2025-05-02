Оставили без "глаз": дроны "Призрак" уничтожили российские средства ПВО в Крыму (видео)

Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Prymary осуществило успешный удар по Крыму. Украинские операторы дронов поразили ряд российских средств противовоздушной обороны.

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Видео операции опубликовал 1 мая Telegram-канал russia no context.

На видео можно увидеть, как ударный дрон прямым попаданием уничтожает "КАМАЗ" с прицепом возле лесной полосы. Также украинский беспилотник ликвидировал советскую мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию СТ-68 и мобильную двухкоординатную радиолокационную станцию"Каста-2Е2", имеющую дециметровый диапазон кругового обзора дежурного режима. Обе РЛС предназначены для обнаружения маловысотных целей.

Кроме того, дроны "Призрак" поразили самоходную РЛС кругового обзора 9С15 "Обзор-3" и станцию подсветки и наведения ракет 9С32 "Имбирь", а также пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Среди беспилотников, которыми подразделение ГУР залетело в Крым, в кадр попал ударный дрон, по силуэту напоминающий "Рубаку", пишут обозреватели издания "Милитарный". Актер и комик Влад Шевченко, открывавший сбор на эти БПЛА в августе 2023 года, рассказывал, что дрон-камикадзе "Рубака" может преодолевать расстояние 500 км и запускается со стартовой катапульты, как российский беспилотник Shahed-136 ("Герань"). Представитель ГУР в видеоролике актера утверждал, что такие дроны активно используются разведкой и "очень хорошо себя показали", а производит их засекреченная украинская компания.

Удары по Крыму

В ночь на 2 мая во временно оккупированном россиянами Крыму раздавались взрывы из-за массированной атаки ударных БПЛА. Россияне в соцсетях писали, что взрывы были слышны в районе аэропорта в Симферополе, а также в Севастополе, Гвардейском и Евпатории. Местные отмечали, что на полуострове "такого давно не было".

Ранее о том, что в Крыму прогремела серия взрывов, местные паблики писали 24 апреля. тогда из-за угрозы ударов оккупационные власти перекрыли Крымский мост.

Также ГУР 1 апреля публиковало видео спецоперации, во время которой дроны подразделения Prymary обошли российскую ПВО и уничтожили десантный катер ВС РФ и комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2.