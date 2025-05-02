Залишили без "очей": дрони "Примар" знищили російські засоби ППО в Криму (відео)

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Prymary здійснив успішний удар по Криму. Українські оператори дронів уразили низку російських засобів протиповітряної оборони.

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Відео операції опублікував 1 травня Telegram-канал russia no context.

На відео можна побачити, як ударний дрон прямим влучанням знищує "КАМАЗ" із причепом біля лісової смуги. Також український безпілотник ліквідував радянську мобільну трикоординатну радіолокаційну станцію СТ-68 і мобільну двокоординатну радіолокаційну станцію "Каста-2Е2", що має дециметровий діапазон кругового огляду чергового режиму. Обидві РЛС призначені для виявлення маловисотних цілей.

Крім того, дрони "Примар" уразили самохідну РЛС кругового огляду 9С15 "Обзор-3" і станцію підсвічування та наведення ракет 9С32 "Імбир", а також пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Серед безпілотників, якими підрозділ ГУР залетів до Криму, у кадр потрапив ударний дрон, що за силуетом нагадує "Рубаку", пишуть оглядачі видання "Мілітарний". Актор і комік Влад Шевченко, що відкривав збір на ці БпЛА в серпні 2023 року, розповідав, що дрон-камікадзе "Рубака" може долати відстань 500 км та запускається зі стартової катапульти, як російський безпілотник Shahed-136 ("Герань"). Представник ГУР у відеоролику актора стверджував, що такі дрони активно використовуються розвідкою і "дуже добре себе показали", а виготовляє їх засекречена українська компанія.

Удари по Криму

В ніч на 2 травня в тимчасово окупованому росіянами Криму лунали вибухи через масовану атаку ударних БпЛА. Росіяни в соцмережах писали, що вибухи було чутно в районі аеропорту в Сімферополі, а також у Севастополі, Гвардійському та Євпаторії. Місцеві зазначали, що на півострові "такого давно не було".

Раніше про те, що в Криму пролунала серія вибухів, місцеві пабліки писали 24 квітня. тоді через загрозу ударів окупаційна влада перекрила Кримський міст.

Також ГУР 1 квітня публікувало відео спецоперації, під час якої дрони підрозділу Prymary обминули російську ППО та знищили десантний катер ЗС РФ і комплекс протиповітряної оборони ТОР-М2.