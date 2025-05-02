"Такого давно не було": у Криму лунають вибухи через масовану атаку ударних БпЛА, деталі (відео)

Уночі 2 травня в окупованому Криму пролунала серія вибухів: їх було чутно зокрема в районі аеропорту у Сімферополі, у Севастополі, у Гвардійському та Євпаторії. Росіяни пишуть про "масовану комбіновану атаку" на регіон і про те, що "такого давно не було".

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки по окупованому Криму.

Близько 00:40 години у Севастополі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Через кілька хвилин в окупованому місті прогриміли вибухи й працювала протиповітряна оборона.

Близько 01:00 години місцеві пабліки повідомили про "масовану комбіновану атаку" по Криму. За даними росіян, у небі над Севастополем було збито щонайменше 5 ударних БпЛА.

Скріншот | повідомлення росіян

Також близько 01:10 години повітряну тривогу було оголошено у Сімферополі. Там пролунав гучний вибух у районі місцевого аеропорту, повідомили кримські пабліки.

Скріншот | повідомлення місцевого пабліка

Серія вибухів також пролунала у Гвардійському. За даними кримських моніторингів, під ударом тут, попередньо, опинилися військова частина та місцевий аеродром. Також повідомляють про вибухи в районі складів боєприпасів.

Близько 01:40 години також було гучно у Сакському районі. Там пролунала серія вибухів, було чутно роботу протиповітряної оборони. Місцевий паблік "Крымский ветер" інформував, що вибухи було чутно у районі аеродрому "Саки", а підписники каналу повідомили про ймовірний "приліт" по летовищу.

Скріншот | повідомлення місцевого каналу

Також вибухи було чутно в Євпаторії.

Офіційної інформації щодо нічної атаки 2 травня по Криму наразі немає.

Повітряна тривога та атака дронів по окупованому Криму тривають.

Нагадаємо, пізно увечері 1 травня російська армія масовано атакувала Запоріжжя, через що постраждали житлові будинки та є загиблий.

Також 1 травня заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін розповів, як росіяни споряджають ударні БпЛА цвяхами.