ЗС РФ масовано атакували Запоріжжя: люди опинилися під завалами, є загиблий та поранені (фото, відео)
Пізно ввечері 1 травня російська армія завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: під ударом опинилися житловий багатоповерховий будинок, місцеві освітні заклади та об'єкти інфраструктури. На місцях здійнялося кілька пожеж.
Фокус зібрав інформацію щодо вечірньої атаки по місту.
Близько 21:40 години у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Моніторингові канали попередили про рух близько 12 дронів у напрямку обласного центру.
Невдовзі у Запорізькій області та у Запоріжжі пролунала серія вибухів, працювала протиповітряна оборона. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
Невдовзі після атаки Іван Федоров показав наслідки російського обстрілу. На фото видно, як здійнялася пожежа у зруйнованому будинку.
Близько 23:00 години у Запорізькій ОВА повідомили, що через обстріл постраждала місцева школа. Також стало відомо про одного загиблого чоловіка, якому було 61 рік.
За інформацією відомства, під завалами у Запоріжжі є люди.
Близько 23:20 години Іван Федоров уточнив наслідки атаки: за його інформацією, кількість постраждалих у місті зросла до чотирьох.
Також у відомстві показали відео з наслідками масованої атаки по Запоріжжю.
Станом на 23:22 годину кількість поранених через атаку зросла до семи.
На місцях російського обстрілу у Запоріжжі продовжують працювати оперативні служби. Інші наслідки масованої атаки ЗС РФ уточнюються.
Нагадаємо, 1 травня заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін розповів про те, що росіяни часто споряджають "Шахеди" та інші ударні БпЛА цвяхами.
Також 1 травня місцева влада повідомила, що у Києві після нічної атаки БпЛА вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси.