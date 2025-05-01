ЗС РФ масовано атакували Запоріжжя: люди опинилися під завалами, є загиблий та поранені (фото, відео)

Пізно ввечері 1 травня російська армія завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: під ударом опинилися житловий багатоповерховий будинок, місцеві освітні заклади та об'єкти інфраструктури. На місцях здійнялося кілька пожеж.

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Фокус зібрав інформацію щодо вечірньої атаки по місту.

Близько 21:40 години у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Моніторингові канали попередили про рух близько 12 дронів у напрямку обласного центру.

Невдовзі у Запорізькій області та у Запоріжжі пролунала серія вибухів, працювала протиповітряна оборона. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Скріншот | повідомлення голови ОВА

Невдовзі після атаки Іван Федоров показав наслідки російського обстрілу. На фото видно, як здійнялася пожежа у зруйнованому будинку.

Близько 23:00 години у Запорізькій ОВА повідомили, що через обстріл постраждала місцева школа. Також стало відомо про одного загиблого чоловіка, якому було 61 рік.

За інформацією відомства, під завалами у Запоріжжі є люди.

Близько 23:20 години Іван Федоров уточнив наслідки атаки: за його інформацією, кількість постраждалих у місті зросла до чотирьох.

Також у відомстві показали відео з наслідками масованої атаки по Запоріжжю.

Станом на 23:22 годину кількість поранених через атаку зросла до семи.

На місцях російського обстрілу у Запоріжжі продовжують працювати оперативні служби. Інші наслідки масованої атаки ЗС РФ уточнюються.

Нагадаємо, 1 травня заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін розповів про те, що росіяни часто споряджають "Шахеди" та інші ударні БпЛА цвяхами.

Також 1 травня місцева влада повідомила, що у Києві після нічної атаки БпЛА вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси.