"Такого давно не было": в Крыму раздаются взрывы из-за массированной атаки ударных БпЛА, детали (видео)

Ночью 2 мая в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: они были слышны в частности в районе аэропорта в Симферополе, в Севастополе, в Гвардейском и Евпатории. Россияне пишут о "массированной комбинированной атаке" на регион и о том, что "такого давно не было".

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Фокус собрал информацию о ночной атаке по оккупированному Крыму.

Около 00:40 часов в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Через несколько минут в оккупированном городе прогремели взрывы и работала противовоздушная оборона.

Около 01:00 часов местные паблики сообщили о "массированной комбинированной атаке" по Крыму. По данным россиян, в небе над Севастополем было сбито не менее 5 ударных БпЛА.

Скриншот | сообщения россиян

Также около 01:10 часов воздушная тревога была объявлена в Симферополе. Там прогремел громкий взрыв в районе местного аэропорта, сообщили крымские паблики.

Скриншот | сообщение местного паблика

Серия взрывов также прогремела в Гвардейском. По данным крымских мониторингов, под ударом здесь, предварительно, оказались воинская часть и местный аэродром. Также сообщают о взрывах в районе складов боеприпасов.

Около 01:40 часов также было шумно в Сакском районе. Там прозвучала серия взрывов, была слышна работа противовоздушной обороны. Местный паблик "Крымский ветер" информировал, что взрывы были слышны в районе аэродрома "Саки", а подписчики канала сообщили о вероятном "прилете" по аэродрому.

Скриншот | сообщение местного канала

Также взрывы были слышны в Евпатории.

Официальной информации о ночной атаке 2 мая по Крыму пока нет.

Воздушная тревога и атака дронов по оккупированному Крыму продолжаются.

Напомним, поздно вечером 1 мая российская армия массированно атаковала Запорожье, из-за чего пострадали жилые дома и есть погибший.

Также 1 мая заместитель командира 3-й ОШбр Максим Жорин рассказал, как россияне снаряжают ударные БпЛА гвоздями.