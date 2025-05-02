Промахнулась ПВО: дроны ударили по объекту "Звезда" ГРУ в 500 км от Украины, — ЦПД

В Ставропольском крае Российской Федерации раздавались взрывы на военном объекте "Звезда", которым руководит Главное разведывательное управление. Объект специализируется на киберразведке и минимум второй раз страдает от ударов дронов неизвестного происхождения. На видео с места событий видим летательный аппарат, по которому тщетно бьют средства противовоздушной обороны.

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Об атаке БПЛА на объект "Звезда" ГУР в Telegram-канале написал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Информация об атаке дронов в Ставропольском крае РФ появилась в канале Коваленко в 11:08. Чиновник заверил, что устройства долетели до цели и ударили по воинской части, которая занимается космической радиоэлектронной разведкой и входит в структуру ГРУ Минобороны РФ. О масштабах разрушений и о возможных жертвах глава ЦПД не сообщил.

Коваленко пояснил, что объект "Звезда" был построен во времена СССР, в 1972 году. На объекте установлена аппаратура, которая перехватывает сигналы спутников и данные с каналов связи между западными военными объектами. На сегодня военные ГРУ занимаются этим же, а также следят за событиями на поле боя, готовят информационно-психологические операции, занимаются кибершпионажем, уточнил глава ЦПД.

Тем временем на видео, которое опубликовали в анонимном канале Supernova+, показали беспилотник самолетного типа, который парил над Ставропольским краем. Оператор при этом комментировал, что он движется в сторону села Московское, в котором расположена воинская часть. На другом видео: кадры "охоты" средств ПВО РФ дроном неизвестного происхождения. Устройство летит, по нему стреляют, но промахиваются. Наконец, БПЛА пикирует вниз и после этого слышен громкий "хлопок", который напугал россиян с камерой. В канале написали, что состоялась атака трех БПЛА и минимум один, вероятно, попал (информация требует уточнения).

Атака дронов на РФ — что произошло на объекте "Звезда" 2 мая

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку дронов на регион. Согласно данным, опубликованным в его канале, тревога продолжалась четыре часа: с 7:27 по 11:33. По его словам, все устройства сбили средства ПВО, при этом обломки упали возле села Московское Изобильненского района. Чиновник заверил, что разрушений и раненых нет, и попросил население не публиковать видео с места инцидента.

Тем временем Минобороны РФ пока не подтвердило атаку БПЛА на объект "Звезда". Информация о Ставропольском крае не вошла в отчет российского командования, который появился в 7:11. Минобороны заявил об атаке сразу 121 дрона и все их якобы сбили средства ПВО

Объект "Звезда" — это военная часть ГРУ Минобороны РФ: на фото, опубликованных OSINT-расследователями, есть ряд гигантских антенн посреди поля. По координатам 45.25323500, 41.89030222 можно отыскать указанный объект. На фото со спутника — семь больших антенн, которые выстроились в один ряд, а рядом — еще около 14 меньших.

Атака дронов на РФ — как выглядит объект "Звезда" ГРУ Фото: "Новинарня" Атака дронов на РФ — фото из космоса объекта "Звезда" ГРУ Фото: Google Earth

Если указанную точку разместить на карте боевых действий проекта DeepState, то можно увидеть, что объект "Звезда" расположен в глубине российской территории. Чтобы к нему добраться беспилотники должны были бы пролететь по 500 км по прямой, пересекая полосу боев. Другой путь — в обход, через Черное море мимо Крыма: тогда расстояние — около 1 тыс. км.

Атака дронов на РФ — какое расстояние до объекта "Звезда" ГРУ Фото: DeepState

Отметим, в июле 2024 года объект "Звезда" ГРУ Минобороны уже попадал под удар дронов Сил обороны. На портале Defense Express рассказали, что состоялась успешная воздушная такая по отряду особого назначения Главного разведывательного управления, который дислоцируется в воинской части №33443.

Напоминаем, 2 мая OSINT-расследователь Марцин Роговский сообщил о состоянии бомбардировщиков ВС РФ, которые обнаружили сваленными в кучу на аэродроме в Моздоке.