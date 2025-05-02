Больше не взлетят: спутниковые снимки обнаружили 2 выведенных из строя бомбардировщика РФ в Моздоке (фото)

В России стало на 2 сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34 меньше. Их остатки сбрасывали на кучу на аэродроме Моздок в Северной Осетии.

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Об этом в Х сообщил OSINT-расследователь Марцин Роговский The Military Watch.

"На снимках авиабазы Моздок, сделанных спутником Maxar видно очень интересные вещи. Мы видим два разобранных фюзеляжа Су-34, а также кучу крыльев и стабилизаторов, заброшенных за одним из зданий", — написал он.

OSINT-аналитики In Factum отметили, что благодаря снимкам со спутника Sentinel с низким разрешением известно, что фюзеляжи появились там в сентябре 2024 года. Время от времени их немного перемещают, а на последних снимках, сделанных в апреле 2025 года, оба фюзеляжа все еще там.

"Независимо от того, были ли эти два Су-34 повреждены, не подлежат ремонту, или просто списаны из-за окончания срока службы, похоже, что они больше никогда не поднимутся в небо. Поэтому на два бомбардировщика в российском арсенале стало меньше", — отметили аналитики.

Напомним, что крупнейшие страны мира устроили гонку в разработке 6 поколения истребителей. Это будут не просто обновленные самолеты, а целые боевые экосистемы, которые объединят в себе ИИ, дроны, пилотируемые платформы и средства РЭБ. Истребители шестого поколения уже не представляются без ИИ, который может обрабатывать массивы данных с радаров, камер, тепловизоров и сенсоров