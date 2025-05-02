Більше не злетять: супутникові знімки виявили 2 виведені з ладу бомбардувальники РФ в Моздоку (фото)

У Росії стало на 2 надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34 менше. Їхні рештки скидали на купу на аеродромі Моздок у Північній Осетіії.

Related video

Про це в Х повідомив OSINT-розслідувач Марцин Роговський The Military Watch.

"На знімках авіабази Моздок, зроблених супутником Maxar видно дуже цікаві речі. Ми бачимо два розібрані фюзеляжі Су-34, а також купу крил та стабілізаторів, закинутих за однією з будівель", — написав він.

OSINT-аналітики In Factum зауважили, що завдяки знімкам з супутника Sentinel з низькою роздільною здатністю відомо, що фюзеляжі з'явилися там у вересні 2024 року. Час від часу їх трохи переміщують, а на останніх знімках, зроблених у квітні 2025 року, обидва фюзеляжі все ще там.

"Незалежно від того, чи були ці два Су-34 пошкоджені, що не підлягають ремонту, чи просто списані через закінчення терміну служби, схоже, що вони більше ніколи не піднімуться у небо. Тому на два бомбардувальники в російському арсеналі стало менше", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що найбільші країни світу влаштували перегони у розробленні 6 покоління винищувачів. Це будуть не просто оновлені літаки, а цілі бойові екосистеми , які об'єднають в собі ШІ, дрони, пілотовані платформи та засоби РЕБ. Винищувачі шостого покоління вже не уявляються без ШІ, який може обробляти масиви даних із радарів, камер, тепловізорів і сенсорів