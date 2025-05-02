Промахнулась ППО: дрони вдарили по об'єкту "Звєзда" ГРУ за 500 км від України, — ЦПД

У Ставропольському краї Російської Федерації лунали вибухи на військовому об'єкті "Звєзда", яким керує Головне розвідувальне управління. Об'єкт спеціалізується на кіберрозвідці й мінімум вдруге потерпає від ударів дронів невідомого походження. На відео з місця подій бачимо літальний апарат, по якому марно б'ють засоби протиповітряної оборони.

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Про атаку БПЛА на об'єкт "Звєзда" ГУР у Telegram-каналі написав глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Інформація про атаку дронів у Ставропольському краї РФ з'явилась у каналі Коваленка об 11:08. Посадовець запевнив, що пристрої долетіли до цілі та вдарили по військовій частині, яка займається космічною радіоелектронною розвідкою та входить в структуру ГРУ Міноборони РФ. Про масштаби руйнувань та про можливі жертви глава ЦПД не повідомив.

Коваленко пояснив, що об'єкт "Звєзда" був збудований за часів СРСР, у 1972 році. На об'єкті встановлена апаратура, яка перехоплює сигнали супутників та дані з каналів зв'язку між західними військовими об'єктами. На сьогодні військові ГРУ займаються цим же, а також стежать за подіями на полі бою, готують інформаційно-психологічні операції, займаються кібершпигунством, уточнив глава ЦПД.

Тим часом на відео, яке опублікували в анонімному каналі Supernova+, показали безпілотник літакового типу, який ширяв над Ставропольським краєм. Оператор при цьому коментував, що він рухається у бік села Московське, в якому розташована військова частина. На іншому відео: кадри "полювання" засобів ППО РФ дроном невідомого походження. Пристрій летить, по ньому стріляють, але промахуються. Врешті, БПЛА пікірує вниз і після цього чути гучний "хлопок", який налякав росіян з камерою. У каналі написали, що відбулась атака трьох БПЛА і мінімум один, ймовірно, влучив (інформація потребує уточнення).

Атака дронів на РФ — що сталось на об'єкті "Звєзда" 2 травня

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив атаку дронів на регіон. Згідно з даними, опублікованими у його каналі, тривога продовжувалась чотири години: з 7:27 по 11:33. З його слів, усі пристрої збили засоби ППО, при цьому уламки упали біля села Московське Ізобільненського району. Чиновник запевнив, що руйнувань та поранених немає, й попросив населення не публікувати відео з місця інциденту.

Тим часом Міноборони РФ поки не підтвердило атаку БПЛА на об'єкт "Звєзда". Інформація про Ставропольський край не увійшла у звіт російського командування, який з'явився о 7:11. Міноборони заявив про атаку відразу 121 дрона й усі їх начебто збили засоби ППО

Об'єкт "Звєзда" — це військова частина ГРУ Міноборони РФ: на фото, опублікованих OSINT-розслідувачами, є ряд гігантських антен посеред поля. За координатами 45.25323500, 41.89030222 можна відшукати вказаний об'єкт. На фото з супутника — сім великих антен, які вишикувались в один ряд, а поруч — ще близько 14 менших.

Атака дронів на РФ - як виглядає об'єкт "Звєзда" ГРУ Фото: "Новинарня" Атака дронів на РФ - фото з космосу об'єкта "Звєзда" ГРУ Фото: Google Earth

Якщо вказану точку розмістити на карті бойових дій проєкту DeepState, то можна побачити, що об'єкт "Звєзда" розташований вглибині російської території. Щоб нього дістатись безпілотники мали б пролетіти по 500 км по прямій, перетинаючи смугу боїв. Інший шлях — в обхід, через Чорне море повз Криму: тоді відстань — близько 1 тис. км.

Атака дронів на РФ - яка відстань до об'єкта "Звєзда" ГРУ Фото: DeepState

Зазначимо, у липні 2024 року об'єкт "Звєзда" ГРУ Міноборони вже потрапляв під удар дронів Сил оборони. На поталі Defense Express розповіли, що відбулась успішна повітряна така по загону особливого призначення Головного розвідувального управління, який дислокується у військовій частині №33443.

Нагадуємо, 2 травня OSINT-розслідувач Марцин Роговський повідомив про стан бомбардувальників ЗС РФ, які виявили зваленими в купу на летовищі у Моздоку.