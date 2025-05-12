Нова ракета РФ: чим небезпечна S8000 "Бандероль" для України

ГУР повідомило про появу нової російської ракети S8000 "Бандероль", яку запускають із дронів. Фокус з'ясував, чим вона небезпечна, які має характеристики та чи здатна її збивати українська ППО.

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У понеділок, 12 травня ГУР повідомив, що збройні сили РФ почали використовувати крилату ракету S8000 "Бандероль"для ударів по Україні. Основним носієм ракети є безпілотний літальний апарат "Оріон". Водночас як повідомляється, Росія активно працює над адаптацією "Бандеролі" для запуску з бойових гелікоптерів Мі-28Н.

Порівняно з російськими ракетами, такими як Х-101, 3М-14 та 9М727, "Бандероль" вирізняється здатністю виконувати повороти з меншим радіусом, зберігаючи при цьому характерну криву траєкторію польоту крилатої ракети.

Ракета S8000 "Бандероль" — не типова і небезпечна?

За словами військового експерта Павла Нарожного, ракета "Бандероль" запускається з безпілотників або літака, тому що її конструкція не дозволяє самостійно розігнатись до крейсерської швидкості. Особливістю цієї ракети є її форма.

"Ця форма цікава — вона нетипова для ракет. Ракети зазвичай, вони такої сігарообразної форми. А ця така зализана. Це зменшує опір повітря та робить її менш помітною для радарів. Двигун ракети — комерційний, доступний для авіамоделювання, який можна купити просто в інтернеті. Він коштує, приблизно 17 тис. дол." — каже Фокусу експерт.

Бойова частина ракети становить 150 кг, що менше, ніж у російських аналогів, які можуть нести 400-500 кг вибухової частини. Дальність ракети — до 500 км, тоді як "Калібр" може пролетіти понад 1000 км. Теоретично, при зменшенні ваги бойової частини до 50 кг, ракета може долати понад 500 км.

Технічні Характеристики крилатої ракети "Бандероль":

Бойова частина: до 150 кг;

дальність польоту: до 500 км;

швидкість: до 500 км/год;

паливо: авіаційний гас.

Російській ВПК використовує для створення цієї ракети такі іноземні компоненти:

Інерціальна навігаційна система (ймовірно, Китай);

Акумулятори Murata (Японія);

Двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — модельний реактивний двигун з AliExpress (≈$16 тис.);

Телеметричний модуль RFD900x (Австралія/Китай);

Сервоприводи Dynamixel MX-64AR (Південна Корея).

Скільки коштує крилата ракета "Бандероль"

Вартість ракети оцінюється в 100–500 тис. дол.

"Вона недорога, іншими словами. Для порівняння, українські аналоги дорожчі. І от наш міністр цифрового розвитку Федоров коментував цю тему і казав, що вартість ракети «Паляниця» або її українських аналогів доходить одного мільйона доларів і вони працюють над зниженням цієї вартості", — говорить Нарожний.

На думку, авіаційного експерта, заступника гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, російська ВПК розробила "Бандероль" для здешевлення виробництва в умовах обмеженості ресурсів. Росія використовує ракети Х-101, Х-555 і Х-22 зі стратегічної авіації, але її ресурси обмежені.

"Для запуску ракет Х-101, Х-555 підіймати стратегічний літак у небо це дуже дорого. Тому російській ВПК почав активно модернізовувати Х-59, Х-69 та виробляти більш дешеві варіанти", — каже Фокусу Храпчинський.

Коли застосовували російську ракету "Бандероль"

За словами експертів, повітряні сили РФ обмежено використовують цю ракету. Храпчинський стверджує, що Росія все ще випробовує ракету, використовуючи прикордонний простір Одещини. Нарожний заявляє лише про поодинокі випадки використання ракети в Україні.

Чи може українська ППО протистояти ракеті "Бандероль"

Авіаційний експерт зазначає, що "Бандероль" має швидкість 500 км/год, що ускладнює її перехоплення класичними мобільно-вогневими групами. Однак її можуть перехоплювати зенітні ракети.

Павло Нарожний запевняє, що питання у балансі вартості збиття ракети та вартості самої російської ракети. На думку експерта, збивати такі ракети дорогими засобами, як Patriot, невигідно. Для протидії від "Бандеролі", на його думку, краще використовувати F-16, Stinger чи британські системи ЗРК Gravehawk.

Експерт підсумував, що, коли російській ВПК розпочне масове виробництво цих ракет, то вони зможуть нести значну загрозу українському небу.

Нагадаємо, що невідомі безпілотники завдали удару по стратегічному об’єкту РФ — станції космічної радіоелектронної розвідки "Звезда". Ця атака стала черговим епізодом у серії ударів по ключових елементах російської системи спостереження та ППО, демонструючи вразливість навіть найзасекреченіших об'єктів.

Також Фокус писав, що 51-й арсенал Міноборони РФ, один із найбільших складів боєприпасів, перетворився на ціль. Це вже четвертий знищений стратегічний об’єкт, що підриває логістику та боєздатність армії РФ.