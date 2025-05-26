С Украины сняли ограничения на дальнобойные ракетные удары по РФ, — Мерц

Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция и Великобритания могли отменить ограничения для Украины на удары западным оружием по российской территории. Теперь, когда ограничений нет, партнеры должны предоставить украинцам ракеты, которые будут поражать цели в глубине Российской Федерации, сказал глава немецкого правительства.

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Фрагмент заявления Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца написало медиа CGTN Europe в соцсети X.

Медиа обратило внимание на выступление немецкого политика на мероприятии Forum Europe, которое 26 мая транслировал телеканал WDR. Во время 15-минутного разговора с журналистами Мерц, вероятно, заявил, что партнеры отменили ограничения на дальнобойные удары по РФ.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое поставляется Украине, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", — привели в статье слова Мерца.

Канцлер не объяснил, когда именно появилось решение об отмене ограничений. Кроме того, медиа написало, что немецкий политик сказал о предоставлении Украине средств поражения, которые будут доставать цели на российской территории.

Трансляция Forum Europe происходит на портале WDR. Примерно на 40-й минуте мероприятия на сцене появился Мерц и поговорил с двумя журналистами, свидетельствуют кадры с портала.

"Мы защищаем Украину, чтобы четко показать, что мы защищаем всю Европу. И я буду продолжать прилагать много усилий, чтобы достичь этого", — прозвучало во время трансляции.

На официальных ресурсах немецкого, французского, британского, американского правительств пока не отыскалось комментариев относительно слов Федерального канцлера об ударах по РФ.

Дальнобойные удары по РФ — детали

Отметим, летом 2024 года в медиа писали о возможности отмены запрета для Украины на дальнобойные удары по РФ. Западные медиа писали, что партнеры таким образом хотели помочь ВСУ остановить летнее наступление на Харьков, которое ожидалось в течение ближайших недель. Впоследствии выяснилось, что речь идет о разрешении на удары ракетами Storm Shadow и SCALP, но британцы и французы этого официально не подтвердили, говорится в статье BBC. Тогда же издание Bild опубликовало инфографику с возможностями дальнобойного оружия партнеров. Инфографика показала, что ракеты могут достать до Москвы и почти долетят до аэродрома "Энгельс".

Дальнобойные удары по РФ — куда могут достать западные ракеты и снаряды Фото: Bild

Между тем Фридрих Мерц, до и после возглавления Бундестага, говорил, что даст разрешение на предоставление Украине ракет Taurus, которые весят 1,3 тонны и способны лететь на расстояние более 500 км. Например, в апреле 2025 года канцлер заявил, что украинцы должны выйти из обороны и начать самостоятельно определять, что делать во время войны. Тогда же политик отметил, что решение должны принять совместно европейские партнеры, а также США, которые уже поставляли ракеты с соответствующей дальностью.

Напоминаем, 20 мая Daily Mail рассказало о подготовке Франции к возможной ядерной атаке РФ. Тем временем первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица сообщил об угрозах Кремля во время переговоров в Стамбуле.