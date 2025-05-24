Угрожали забрать 8 вместо 4 областей: Кислица о требованиях РФ за закрытыми дверями в Стамбуле

Делегация Российской Федерации во время переговоров в Стамбуле угрожала украинцам, что отберет шесть-восемь областей. Кроме того, прямо в глаза делегации Украины заявляли, что идет война между двумя видами россиян, рассказал дипломат.

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Детали переговоров в Стамбуле первый заместитель главы МИД и экс-представитель Украины в ООН Сергей Кислица раскрыл в интервью телеканалу "Мы — Украина".

Кислица сообщил, что переговоры за закрытыми дверями проходили в присутствии главы МИД Турции, который открыл и завершил встречу. В итоге украинский дипломат частично доволен переговорами. Он пояснил, что РФ изложили структурированную позицию Украины, и при этом украинцы не поддались на провокации российской стороны. Россияне пытались "сделать эмоциональный блеф" и выплеснули на украинцев "трэш, цинизм, аморальные заявления". По словам Кислицы, пришлось выслушать псевдоисторическую лекцию, а затем услышать угрозы в отношении областей Украины.

"[Россияне говорили], вот сегодня мы требуем четыре области, завтра мы будем требовать восемь там или шесть", — сказал он.

Еще одна угроза — что члены делегации могут потерять родственников во время войны, добавил Кислица. Кроме того, представители РФ заявили украинцам, что их не существует как нации: такие слова услышали полномочные представители государства Украина, которым это сказали прямо в глаза.

"Глава российской делегации [Мединский] говорит, что "по сути эта война — это когда русские убивают русских с определенными нюансами", конец цитаты. То есть та страна отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: "ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем". Просто россияне убивают россиян, и им это "болит", — привел Кислица детали поведения россиян.

С другой стороны, понятно, что делегация РФ имела слишком низкий уровень и все равно ничего не решала, уточнил дипломат. Он подытожил: надо, чтобы "ни я, ни зрители не имели иллюзии, что Кислица вышел счастливый из тех переговоров".

"Какая могла быть альтернатива? Альтернатива могла бы быть такая, что мы поддались на провокации, мы совершили демарш, мы прибегли к каким-то эмоциональным поступкам и ушли с переговоров. И тогда это было бы бумерангом против нас", — заявил Кислица.

Заместитель главы МИД ответил на вопрос, говорила ли украинская делегация с представителями РФ через переводчика. Кислица пояснил, что турецкая сторона все хорошо организовала, и поэтому был перевод на четырех языках: украинском, русском, английском и турецком. При этом наша сторона говорила на украинском и английском, а представители Москвы — на русском.

"Я еще с Нью-Йорка привык слушать перевод, потому что очень важно слышать не только себя. Потому что ты говоришь одно, а та сторона может услышать что-то другое", — уточнил дипломат.

Переговоры в Стамбуле — детали

Отметим, переговоры в Стамбуле состоялись 15-16 мая с участием украинской делегации, которую возглавил министр обороны Рустем Умерова, и российской делегации во главе с советником президента РФ Владимиром Мединским. По итогам встречи не было договоренностей о прекращении войны, прекращении огня или перемирии. Мединский заявил, что стороны должны обменяться требованиями и тогда можно продолжить процесс.

Напоминаем, 23 мая депутат Госдумы РФ озвучил планы россиян на создание "союзного государства" в составе из трех бывших республик СССР.