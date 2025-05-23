"Союзное государство" из РФ, Украины и Беларуси: в ЦПД ответили на заявление депутата Госдумы (видео)

Депутат Государственной думы Российской Федерации, генерал в отставке Виктор Соболев заявил, что целью войны является создание так называемого "союзного государства" из россиян, украинцев и белорусов. В ответ Центр противодействия дезинформации Украины назвал такие планы "глупостью".

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Комментарий Соболева о войне РФ появился в Telegram-канале росСМИ RTVI.

Фрагмент видео со словами российского генерала и депутата Госдумы появился в Telegram 22 апреля. Соболев заявил, что "полное решение войны" — это создание союзного государства в составе РФ, Украины и Беларуси. По его мнению, таким образом объединится весь "русский мир". При этом он сделал короткий "экскурс" в историю, и объявил, что Киев — это якобы русский город, и князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый — также русские. По мнению работника Госдумы, без такого объединения "не сохранится страна".

Война РФ — какая реакция ЦПД на заявление в Госдуме

На выступление Соболева отреагировал начальник ЦПД Андрей Коваленко. Он напомнил, что идея "объединения" появилась почти 25 лет назад — в 2001 году. Именно тогда президент РФ Владимир Путин встретился с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой, высказал "пожелание" об объединении, но не получил понимания. По словам чиновника, в течение лет россияне пытались реализовать эту идею: ничего не получилось. Коваленко отметил, что слова Соболева не новые, и являются отражением мыслей главы Кремля.

"Вся эта ерунда уже очень давно в голове Путина", — написал он.

Война РФ — комментарий ЦПД относительно слов Виктора Соболева Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о переговорах в Стамбуле 16 мая, на которых речь шла об условиях завершения войны РФ. Представитель Кремля и советник Путина Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что мира пока не будет, но стороны обменяются мнениями об условиях прекращения огня. Западные медиа привели фрагмент выступления Мединского относительно дальнейших событий. Российский чиновник намекнул, что РФ готова воевать и 20 лет подряд, как когда-то воевала во время Северной войны со Швецией. Также он привел фейковую цитату Ото фон Бисмарка, в которой говорилось о том, что россиян "нельзя обманывать" и что они никогда не отдают то, что когда-то отобрали у других.

Между тем в начале мая CNN опубликовало информацию об анонимных источниках относительно войны РФ. Источники заявили, что Путин якобы изменил цели и готов приостановить войну ради "освоения" оккупированных территорий Украины.

Напоминаем, 23 мая Фокус рассказал о еще одном фрагменте выступления Соболева, в котором он озвучил план "буферной зоны" на российско-украинском фронте. 20 мая пресс-секретарь МИД Мария Захарова объяснила, что Кремль хотел бы увидеть в меморандуме Украины относительно завершения войны.