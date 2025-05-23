"Союзна держава" з РФ, України та Білорусі: у ЦПД відповіли на заяву депутата Держдуми (відео)

Депутат Державної думи Російської Федерації, генерал у відставці Віктор Соболєв заявив, що метою війни є створення так званої "союзної держави" з росіян, українців та білорусів. У відповідь Центр протидії дезінформації України назвав такі плани "дурнею".

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Коментар Соболєва про війну РФ з'явився у Telegram-каналі росЗМІ RTVI.

Фрагмент відео зі словами російського генерала та депутата Держдуми з'явився у Telegram 22 квітня. Соболєв заявив, що "повне вирішення війни" — це створення союзної держави у складі РФ, України та Білорусі. На його думку, таким чином об'єднається весь "рускій мір". При цьому він зробив короткий "екскурс" в історію, та оголосив, що Київ — це начебто російське місто, і князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий — також росіяни. На думку працівника Держдуми, без такого об'єднання "не збережеться країна".

Війна РФ — яка реакція ЦПД на заяву у Держдумі

На виступ Соболєва відреагував начальник ЦПД Андрій Коваленко. Він нагадав, що ідея "об'єднання" з'явилась майже 25 років тому — у 2001 році. Саме тоді президент РФ Володимир Путін зустрівся з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою, висловив "побажання" про об'єднання, але не отримав розуміння. Зі слів посадовця, протягом років росіяни намагались реалізувати цю ідею: нічого не вийшло. Коваленко наголосив, що слова Соболєва не нові, і є відображенням думок очільника Кремля.

"Вся ця дурня вже дуже давно в голові Путіна", — написав він.

Війна РФ - коментар ЦПД щодо слів Віктора Соболєва Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про переговори у Стамбулі 16 травня, на яких ішлося про умови завершення війни РФ. Представник Кремля і радник Путіна Володимир Мединський за підсумками переговорів заявив, що миру поки не буде, але сторони обміняються думками про умови припинення вогню. Західні медіа навели фрагмент виступу Мединського щодо подальших подій. Російський чиновник натякнув, що РФ готова воювати й 20 років поспіль, як колись воювала під час Північної війни зі Швецією. Також він навів фейкову цитату Ото фон Бісмарка, у якій ішлося про те, що росіян "не можна обманювати" і що вони ніколи не віддають те, що колись відібрали в інших.

Тим часом на початку травня CNN опублікувало інформацію про анонімних джерел щодо війни РФ. Джерела заявили, що Путін начебто змінив цілі й готовий призупинити війну заради "освоєння" окупованих територій України.

Нагадуємо, 23 травня Фокус розповів про ще один фрагмент виступу Соболєва, у якому він озвучив план "буферної зони" на російсько-українському фронті. 20 травня речниця МЗС Марія Захарова пояснила, що Кремль хотів би побачити у меморандумі України щодо завершення війни.