"Безліч деталей": в РФ пояснили, що Путін хоче вписати в меморандум про мирний договір

Заяви російського президента Володимира Путіна щодо меморандуму про мирний договір пояснила 20 травня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. За її словами, цей документ має посприяти "досягненню остаточного, справедливого врегулювання" війни в Україні.

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Захарову цитує російське пропагандистське інформаційне агентство "Интерфакс"

Речниця МЗС РФ заявила, що росіяни готові продовжувати контакти з Києвом щодо завершення бойових дій. Вона згадала переговори у Стамбулі та сказала, що за їх підсумками під час телефонної розмови 19 травня "лідери Росії та США провели відвертий і ґрунтовний обмін думками про поточну ситуацію навколо України, шляхи виходу на політичне вирішення конфлікту". За її словами, російський лідер у розмові з президентом США Дональдом Трампом позначив прагнення до "остаточного та справедливого" мирного врегулювання, і "у зв'язку з цим Москва запропонує Києву попрацювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору".

Меморандум між Україною та РФ: що мав на увазі Путін

Захарова повторила слова російського диктатора про те, що для досягнення мирної угоди та завершення війни необхідно "усунути першопричини", хоча не уточнила, в чому саме вони полягають. Російська служба BBC зазначає, що Кремль вважає "першопричинами конфлікту" розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід, прагнення України вступити до НАТО та Європейського союзу та українську політичну систему, що склалася після Революції гідності 2014 року.

"Належить узгодити безліч деталей, сформулювати принципи врегулювання, позначити терміни укладення мирної угоди, зафіксувати можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей, інші параметри", — пояснила речниця російського відомства зміст потенційного меморандуму.

Також Захарова заявила, що РФ "ніколи не відмовлялася від переговорів" та готова продовжувати контакти з Україною.

"І такий підхід знайшов повне розуміння з боку президента США Дональда Трампа. Тепер, відповідно, слово за Києвом", — сказала вона.

Розмова Трампа і Путіна 19 травня: деталі

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову ввечері 19 травня. Після її завершення російський лідер вийшов до преси та заявив, що у Москві готові працювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору з Києвом. Водночас він уточнив, що для російської сторони лишається головним "усунути першопричини кризи".

Трамп у своїй заяві після розмови з Путіним назвав переговори "дуже хорошими" і закликав сторони почати перемовини про припинення вогню та завершення війни "негайно".

На брифінгу 19 травня президент України Володимир Зеленський поділився деталями розмови з президентом США Дональдом Трампом. На питання щодо запропонованого Путіним меморандуму він відповів, що Київ розгляне пропозицію російської сторони та на її підставі зможе сформулювати своє бачення.