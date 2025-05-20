Таємничий меморандум: що запропонував Путін підписати з Україною після перемовин з Трампом

В понеділок, 19 травня президент США провів серію телефонних перемовин щодо врегулювання у російсько-українській війні. Що продемонстрував діалог Трампа з Зеленським, Путіним та низкою євро лідерів, і чи наблизив він мир в Україні, з’ясовував Фокус.

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Про свою вже третю з моменту повернення у Білий дім телефонну розмову Трамп і Путін прозвітували виключно в позитивно-конструктивному ключі. Президент США також заявив, що мирні переговори Москва та Київ розпочинають «негайно» і без посередників. Путін натомість розповів про готовність працювати з Україною над «меморандумом про майбутній мирний договір».

Президент України 19 травня говорив із Трампом двічі — до і після його розмови з Путіним. При цьому Зеленський наполягав на необхідності подальшого санкційного тиску на Москву і акцентував, що виводити ЗСУ з українських територій «ніхто не буде». У другій розмові брали участь лідери Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, які вже у вівторок, 20 травня в загальних межах Євросоюзу (ЄС) схвалили 17-й пакет антиросійських санкцій, спрямований, зокрема й проти майже 200 кораблів тіньового флоту РФ. За словами голови європейської дипломатії Каї Каллас, «ЄС готує ще більше санкцій проти Росії, бо чим довше РФ веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь».

Де-факто президент США підігрує Кремлю, але це зовсім не означає, що Україна буде повністю позбавлена американської підтримки Фото: Фокус

Чому депутати заявляють, що Трамп виходить з процесу

Нардеп від опозиційної Євросолідарності Олексій Гончаренко переконаний, що слова Трампа після його розмови з Путіним про те, що подальші мирні умови будуть обговорені між двома сторонами (Україною та РФ — Фокус) свідчать про те, що США виходять з перемовин і «умивають руки». Парламентар акцентував, що Києву слід було під час нещодавніх контактів з РФ у Стамбулі «до кінця наполягати» на присутності представника Сполучених Штатів, оскільки тепер Трамп фактично зняв з себе тягар ключового посередника, залишивши Україну сам на сам з Путіним, який не хоче вести реальні мирні перемовини щонайменше до кінця ще однієї наступальної операції ЗС РФ.

Між тим експерти, з якими поспілкувався Фокус, оцінюють подальший розвиток мирного процесу у безпосередній прив’язці до Білого дому.

Які пастки для України передбачають прямі перемовини з РФ

Політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом наголошує: «Цілком ймовірно, що під час прямих перемовин України та РФ, про які заявив Трамп, наголошуючи на «негайності», можуть вирішуватися питання інтенсифікації обміну полоненими, так як це відбулося за підсумками Стамбулу. Поряд з тим, в руслі дипломатичного зведення двох сторін я бачу пастки для України. Зокрема, дуже прикро, що США повністю відкинули трек з 30-денним перемир’ям без будь-яких умов. Після розмови Трампа з Путіним все крутиться довкола проєкту меморандуму, який, можна припустити з російського боку ґрунтуватиметься на формулі «Стамбул-2022 + територіальні реалії». Так чи інакше, може виникнути ситуація, коли під час затягування процесу узгодження тексту меморандуму саме українську сторону звинуватять у зриві мирного процесу і зрештою силовим чином схилятимуть до невигідного для нас рішення».

Позитивом експерт вважає те, що Україна намагається не зациклюватися виключно на двосторонніх контактах з РФ: «Трамп фактично запхав нас в «обійми» Путіна, але дуже добре, що Київ піднімає питання про широку дискусію за участі тих же США, європейців, РФ у Ватикані, Женеві чи тому ж таки Стамбулі. Це дуже важливо, хоча цілком очевидно, що ці процеси йтимуть паралельно і, на жаль, жодних термінів, ні по меморандуму, ні по подальшій деескалації просто не існує. Захід не натиснув консолідовано в потрібний момент на РФ і Путін не відмовиться від літнього наступу».

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Окрему увагу Ігор Чаленко звертає на те, що гучні заяви Трампа часто-густо розходяться з реальними діями Білого дому. «Попри нові і нові погрози Трампа вийти з мирного процесу і, попри його «втому» від «непростих» переговорів з Зеленським, ми бачимо, що Австралія нам розблокувала поставку Abrams. Процес навчання та обслуговування літаків F-16 на $310 млн також розблоковано, як розблоковано і військовий експорт зі США на п’ятдесят плюс мільйонів доларів. Крім того, є нове рішення щодо ракет, зокрема 100 Patriot та 125 Himars з Німеччини за відповідної згоди Сполучених Штатів. Тобто насправді за демонстративно-показовою дипломатичною неоднозначністю Трампа стоять реальні кроки Вашингтону щодо продовження військової підтримки України. Тому не все так погано і не слід думати, що Трамп повністю «ліг» під Путіна», — підкреслює політолог.

На його переконання, де-факто президент США підігрує Кремлю, але це зовсім не означає, що Україна буде повністю позбавлена американської підтримки. «Я нагадаю, що одна з ключових вимог Путіна стосовно перемир’я зрозуміла і однозначна: повне припинення надання Україні західної військової підтримки. Наші партнери на це піти не могли за жодних обставин і це якраз показує, що нашу державу сам на сам з Росією ніхто не залишить, в тому числі США», — резюмує Ігор Чаленко.

Яку «подушку безпеки» і чому готує для себе президент США

В той же час політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом зауважив наступне: «Я думаю, наступні 3-4 тижні ми спостерігатимемо за імітацією мирних перемовин і навіть спробою напрацювати якийсь меморандум. Втім, з великою вірогідністю все закінчиться нічим, оскільки позиції росіян кардинально відрізнятимуться від позиції України. І на цьому все. Трамп зрештою або вийде з процесу, або зробить те, що мав би зробити вже давним-давно, а саме вгатить по Росії санкціями».

Загалом, подальший розвиток подій після телефонно-дипломатичного марафону Трампа політолог оцінює скептично: «Усі домовилися домовлятися, але звертає увагу те, що американці і росіяни перебувають зараз на паралельних треках. Трамп готує «подушку безпеки» для ймовірного виходу з переговорів і наше завдання не допустити того, щоб під час такого кроку, президент США не «повісив усіх собак» на Україну. Це – ключовий момент, а поки що фокус уваги зміщується на Європу».

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Саме від її дій та рішень ключових європейських гравців, на переконання експерта, залежить подальший розвиток подій. «У європейців наразі є чудова нагода продемонструвати свою суб’єктність та рішучість. І, до речі, в залежності від їхніх дій Трамп також може змінювати свою позицію. Тобто, він може у разі рішучості європейців остаточно відкинути ідею відмови від лідерства в перемовно-посередницькому процесі», — підсумовує Ігор Рейтерович.

Яку гру проводитиме Трамп у найближчі тижні

Після телефонної розмови Трампа з Путіним президент США підігруватиме Кремлю в його бажанні максимально затягувати переговорно-мирний процес, вважає політолог Ігор Петренко. «Фактично Трамп, будучи неготовим посилювати санкційний тиск на Росію, надає Путіну поле для маневру – як мінімум на період літньої наступальної кампанії. Інакше кажучи, Трамп увімкнув РФ зелене світло до осені з тим, аби вона спробувала збільшити кількість захоплених українських територій і тим самим значно посилила свої позиції на мирних переговорах. Але Трамп ближчими тижнями буде намагатися тримати хорошу міну при поганій грі, знову і знову повторюючи тезу про те, що шанси на мир є і вони досить близькі», — зауважує експерт у розмові з Фокусом.

На думку політолога, ближчим часом президент США «симулюватиме успіхи в мирному процесі на фоні активних бойових дій на фронті».

Експерт: "Після телефонної розмови з Путіним Трамп підігруватиме Кремлю в його бажанні максимально затягувати переговорно-мирний процес" Фото: Getty Images

При цьому перспективи підписання меморандуму про припинення вогню, про який заявив Путін, експерт вважає малореалістичними.

«Позиція України, зокрема щодо територій, є однозначною і співзвучною зі статутом ООН, міжнародним правом, європейськими партнерами і здоровим глуздом. А Путін у своєму меморандумі, ймовірно, протискатиме де-юре саме так звані реалії на землі, тобто визнання кількох областей України російськими. Варто розуміти, що подібних прецедентів ще не було. Чи мали місце анексії територій після Другої світової війни? Так. Чи було юридичне визнання цих анексій? Ні, не було. Тобто, уся ця історія з путінським меморандумом і територіями – шлях в один кінець до відкриття «Скриньки Пандори», яке призведе до ще більшої турбулентності й без того розхитаного світу, в якому ми живемо. Тому це крайній сценарій, який виглядає малоймовірним», — наголошує Ігор Петренко.

Кая Каллас: "Чим довше РФ веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь" Фото: delfi.lt

Моделюючи подальший розвиток подій, політолог припустив, що до вересня-жовтня включно триватиме мирно-перемовний марафон, після чого може бути узгоджена «консенсусна модальність» щодо режиму припинення вогню.