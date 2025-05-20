Таинственный меморандум: что предложил Путин подписать с Украиной после переговоров с Трампом

В понедельник, 19 мая президент США провел серию телефонных переговоров по урегулированию в российско-украинской войне. Что продемонстрировал диалог Трампа с Зеленским, Путиным и рядом евролидеров, и приблизил ли он мир в Украине, выяснял Фокус.

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О своем уже третьем с момента возвращения в Белый дом телефонном разговоре Трамп и Путин отчитались исключительно в позитивно-конструктивном ключе. Президент США также заявил, что мирные переговоры Москва и Киев начинают "немедленно" и без посредников. Путин взамен рассказал о готовности работать с Украиной над "меморандумом о будущем мирном договоре".

Президент Украины 19 мая говорил с Трампом дважды — до и после его разговора с Путиным. При этом Зеленский настаивал на необходимости дальнейшего санкционного давления на Москву и акцентировал, что выводить ВСУ с украинских территорий "никто не будет". Во втором разговоре участвовали лидеры Франции, Италии, Германии, Финляндии, которые уже во вторник, 20 мая в общих рамках Евросоюза (ЕС) одобрили 17-й пакет антироссийских санкций, направленный, в том числе и против почти 200 кораблей теневого флота РФ. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, "ЕС готовит еще больше санкций против России, потому что чем дольше РФ ведет войну, тем жестче будет наш ответ".

Де-факто президент США подыгрывает Кремлю, но это вовсе не означает, что Украина будет полностью лишена американской поддержки Фото: Фокус

Почему депутаты заявляют, что Трамп выходит из процесса

Нардеп от оппозиционной Евросолидарности Алексей Гончаренко убежден, что слова Трампа после его разговора с Путиным о том, что дальнейшие мирные условия будут обсуждены между двумя сторонами (Украиной и РФ — Фокус) свидетельствуют о том, что США выходят из переговоров и "умывают руки". Парламентарий акцентировал, что Киеву следовало во время недавних контактов с РФ в Стамбуле "до конца настаивать" на присутствии представителя Соединенных Штатов, поскольку теперь Трамп фактически снял с себя бремя ключевого посредника, оставив Украину один на один с Путиным, который не хочет вести реальные мирные переговоры как минимум до конца еще одной наступательной операции ВС РФ.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, оценивают дальнейшее развитие мирного процесса в непосредственной привязке к Белому дому.

Какие ловушки для Украины предусматривают прямые переговоры с РФ

Политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом отмечает: "Вполне вероятно, что во время прямых переговоров Украины и РФ, о которых заявил Трамп, подчеркивая "немедленность", могут решаться вопросы интенсификации обмена пленными, так как это произошло по итогам Стамбула. Наряду с тем, в русле дипломатического сведения двух сторон я вижу ловушки для Украины. В частности, очень обидно, что США полностью отвергли трек с 30-дневным перемирием без каких-либо условий. После разговора Трампа с Путиным все крутится вокруг проекта меморандума, который, можно предположить с российской стороны будет основываться на формуле "Стамбул-2022 + территориальные реалии". Так или иначе, может возникнуть ситуация, когда во время затягивания процесса согласования текста меморандума именно украинскую сторону обвинят в срыве мирного процесса и в конце концов силовым образом будут склонять к невыгодному для нас решению".

Позитивом эксперт считает то, что Украина старается не зацикливаться исключительно на двусторонних контактах с РФ: "Трамп фактически запихнул нас в "объятия" Путина, но очень хорошо, что Киев поднимает вопрос о широкой дискуссии с участием тех же США, европейцев, РФ в Ватикане, Женеве или том же Стамбуле. Это очень важно, хотя вполне очевидно, что эти процессы будут идти параллельно и, к сожалению, никаких сроков, ни по меморандуму, ни по дальнейшей деэскалации просто не существует. Запад не нажал консолидировано в нужный момент на РФ и Путин не откажется от летнего наступления".

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Отдельное внимание Игорь Чаленко обращает на то, что громкие заявления Трампа часто расходятся с реальными действиями Белого дома. "Несмотря на новые и новые угрозы Трампа выйти из мирного процесса и, несмотря на его "усталость" от "непростых" переговоров с Зеленским, мы видим, что Австралия нам разблокировала поставку Abrams. Процесс обучения и обслуживания самолетов F-16 на $310 млн также разблокирован, как разблокирован и военный экспорт из США на пятьдесят плюс миллионов долларов. Кроме того, есть новое решение по ракетам, в частности 100 Patriot и 125 Himars из Германии с соответствующего согласия Соединенных Штатов. То есть на самом деле за демонстративно-показной дипломатической неоднозначностью Трампа стоят реальные шаги Вашингтона по продолжению военной поддержки Украины. Поэтому не все так плохо и не следует думать, что Трамп полностью "лег" под Путина", — подчеркивает политолог.

По его убеждению, де-факто президент США подыгрывает Кремлю, но это вовсе не означает, что Украина будет полностью лишена американской поддержки. "Я напомню, что одно из ключевых требований Путина относительно перемирия понятно и однозначно: полное прекращение предоставления Украине западной военной поддержки. Наши партнеры на это пойти не могли ни при каких обстоятельствах и это как раз показывает, что наше государство один на один с Россией никто не оставит, в том числе США", — резюмирует Игорь Чаленко.

Какую "подушку безопасности" и почему готовит для себя президент США

В то же время политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Я думаю, следующие 3-4 недели мы будем наблюдать за имитацией мирных переговоров и даже попыткой наработать некий меморандум. Впрочем, с большой вероятностью все закончится ничем, поскольку позиции россиян будут кардинально отличаться от позиции Украины. И на этом все. Трамп в конце концов или выйдет из процесса, или сделает то, что должен был бы сделать уже давным-давно, а именно ударит по России санкциями".

В общем, дальнейшее развитие событий после телефонно-дипломатического марафона Трампа политолог оценивает скептически: "Все договорились договариваться, но обращает внимание то, что американцы и россияне находятся сейчас на параллельных треках. Трамп готовит "подушку безопасности" для вероятного выхода из переговоров и наша задача не допустить того, чтобы во время такого шага, президент США не "повесил всех собак" на Украину. Это — ключевой момент, а пока что фокус внимания смещается на Европу".

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Именно от ее действий и решений ключевых европейских игроков, по мнению эксперта, зависит дальнейшее развитие событий. "У европейцев сейчас есть прекрасная возможность продемонстрировать свою субъектность и решительность. И, кстати, в зависимости от их действий Трамп также может менять свою позицию. То есть, он может в случае решимости европейцев окончательно отвергнуть идею отказа от лидерства в переговорно-посредническом процессе", — заключает Игорь Рейтерович.

Какую игру будет проводить Трамп в ближайшие недели

После телефонного разговора Трампа с Путиным президент США будет подыгрывать Кремлю в его желании максимально затягивать переговорно-мирный процесс, считает политолог Игорь Петренко. "Фактически Трамп, будучи неготовым усиливать санкционное давление на Россию, предоставляет Путину поле для маневра — как минимум на период летней наступательной кампании. Иначе говоря, Трамп включил РФ зеленый свет до осени с тем, чтобы она попыталась увеличить количество захваченных украинских территорий и тем самым значительно усилила свои позиции на мирных переговорах. Но Трамп в ближайшие недели будет пытаться держать хорошую мину при плохой игре, снова и снова повторяя тезис о том, что шансы на мир есть и они достаточно близки", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению политолога, в ближайшее время президент США "будет симулировать успехи в мирном процессе на фоне активных боевых действий на фронте".

Эксперт: "После телефонного разговора с Путиным Трамп будет подыгрывать Кремлю в его желании максимально затягивать переговорно-мирный процесс" Фото: Getty Images

При этом перспективы подписания меморандума о прекращении огня, о котором заявил Путин, эксперт считает малореалистичными.

"Позиция Украины, в частности относительно территорий, является однозначной и созвучной с уставом ООН, международным правом, европейскими партнерами и здравым смыслом. А Путин в своем меморандуме, вероятно, будет проталкивать де-юре именно так называемые реалии на земле, то есть признание нескольких областей Украины российскими. Стоит понимать, что подобных прецедентов еще не было. Имели ли место аннексии территорий после Второй мировой войны? Да. Было ли юридическое признание этих аннексий? Нет, не было. То есть, вся эта история с путинским меморандумом и территориями — путь в один конец к открытию "Ящика Пандоры", которое приведет к еще большей турбулентности и без того расшатанного мира, в котором мы живем. Поэтому это крайний сценарий, который выглядит маловероятным", — отмечает Игорь Петренко.

Кая Каллас: "Чем дольше РФ ведет войну, тем жестче будет наш ответ" Фото: delfi.lt

Моделируя дальнейшее развитие событий, политолог предположил, что до сентября-октября включительно продлится мирно-переговорный марафон, после чего может быть согласована "консенсусная модальность" по режиму прекращения огня.