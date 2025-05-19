"Кто рассчитывал на перемирие или заморозку — вам на второй этаж, где пишут фантастику. У войны свои законы. Не переговоры влияют на фронт, а фронт влияет на переговоры. И в ближайшие полгода точно будет именно так", — уверен журналист Денис Попович.

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Сегодня война прошла определенный этап — раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

А если прошел какой-то этап, то можно попробовать заглянуть в будущее и в очередной раз заняться неблагодарным делом — прогнозированием.

Переговоры — это хорошо, но этот первый раунд вполне прогнозируемо к миру нас не приблизил. Россия готовит и даже уже проводит весенне-летнюю наступательную кампанию, поэтому все эти переговоры пока похожи на процесс ради процесса.

Только по итогам этой кампании в переговорном треке возможна какая-то конкретика. Но это не точно и в любом случае не раньше глубокой осени.

Основные направления наступательных потуг российской армии могут быть такими:

Первый. Сумская область. Его, кстати, выдал Владимир Мединский.

Второй — это Харьковская область: Купянск, Боровая.

Третий — это Покровское направление.

Четвертое — Новопавловское.

Пятое — это Константиновка.

На мой взгляд, именно вокруг Константиновки и развернутся основные боевые события следующих месяцев, потому что именно здесь враг уже достигает определенных продвижений. Прежде всего — со стороны Торецка.

Константиновка — это ворота в Славяно-Краматорскую агломерацию. Без взятия этих городов о захвате Донецкой области россиянам нечего и надеяться.

Возьмут ли россияне Константиновку до начала нового отопительного сезона?

На мой взгляд — нет. После начала, кстати, тоже. Хотя фронт к этому городу существенно приблизится.

Возьмет ли враг до осени Покровск? На мой взгляд — тоже нет. А Часов Яр? Возможно, хотя и сомнительно.

Но дойдут ли россияне до админграниц Днепропетровской области в районе Покровска или южнее Покровска? Я думаю, что да. Не исключено, что враг сможет зайти в пределы Днепропетровщины.

Так что готовимся к летним боям. Других вариантов не вижу. Да, собственно, их и не было. Кто рассчитывал на перемирие или заморозку — вам на второй этаж, где пишут фантастику. У войны свои законы. Не переговоры влияют на фронт, а фронт влияет на переговоры. И в ближайшие полгода точно будет именно так.

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