"Хто розраховував на перемир'я чи заморозку — вам на другий поверх, де пишуть фантастику. У війни свої закони. Не переговори впливають на фронт, а фронт впливає на переговори. І у найближчі пів року точно буде саме так", — упевнений журналіст Денис Попович.

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Сьогодні війна пройшла певний етап — раунд перемовин російської та української делегацій у Стамбулі.

А якщо минув якийсь етап, то можна спробувати заглянути у майбутнє та вчергове зайнятися невдячною справою — прогнозуванням.

Переговори — це добре, але цей перший раунд цілком прогнозовано до миру нас не наблизив. Росія готує й навіть вже проводить весняно-літню наступальну кампанію, тому всі ці переговори поки що схожі на процес заради процесу.

Лише за підсумками цієї кампанії у переговорному треку можлива якась конкретика. Але це не точно й у будь-якому разі не раніше глибокої осені.

Основні напрямки наступальних потуг російської армії можуть бути такими:

Перший. Сумська область. Його, до речі, видав Володимир Мединський.

Другий — це Харківська область: Куп'янськ, Борова.

Третій — це Покровський напрямок.

Четвертий — Новопавлівський.

П'ятий — це Костянтинівка.

На мій погляд, саме довкола Костянтинівки й розгорнуться основні бойові події наступних місяців, бо саме тут ворог вже досягає певних просувань. Передусім — з боку Торецька.

Костянтинівка — це ворота до Слов'яно-Краматорської агломерації. Без взяття цих міст про захоплення Донецької області росіянам годі й сподіватись.

Чи візьмуть росіяни Костянтинівку до початку нового опалювального сезону?

На мій погляд — ні. Після початку, до речі, теж. Хоча фронт до цього міста суттєво наблизиться.

Чи візьме ворог до осені Покровськ? На мій погляд — теж ні. А Часів Яр? Можливо, хоча й сумнівно.

Але чи дійдуть росіяни до адмінкордонів Дніпропетровської області у районі Покровська чи південніше Покровська? Я думаю, що так. Не виключено, що ворог зможе зайти у межі Дніпропетровщини.

Отож готуємось до літніх боїв. Інших варіантів не бачу. Та, власне, їх і не було. Хто розраховував на перемир'я чи заморозку — вам на другий поверх, де пишуть фантастику. У війни свої закони. Не переговори впливають на фронт, а фронт впливає на переговори. І у найближчі пів року точно буде саме так.

Джерело.

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