Готуємось до літніх боїв — ймовiрнi п'ять напрямкiв наступу ЗС РФ
"Хто розраховував на перемир'я чи заморозку — вам на другий поверх, де пишуть фантастику. У війни свої закони. Не переговори впливають на фронт, а фронт впливає на переговори. І у найближчі пів року точно буде саме так", — упевнений журналіст Денис Попович.
Сьогодні війна пройшла певний етап — раунд перемовин російської та української делегацій у Стамбулі.
А якщо минув якийсь етап, то можна спробувати заглянути у майбутнє та вчергове зайнятися невдячною справою — прогнозуванням.
Переговори — це добре, але цей перший раунд цілком прогнозовано до миру нас не наблизив. Росія готує й навіть вже проводить весняно-літню наступальну кампанію, тому всі ці переговори поки що схожі на процес заради процесу.
Лише за підсумками цієї кампанії у переговорному треку можлива якась конкретика. Але це не точно й у будь-якому разі не раніше глибокої осені.
Основні напрямки наступальних потуг російської армії можуть бути такими:
- Перший. Сумська область. Його, до речі, видав Володимир Мединський.
- Другий — це Харківська область: Куп'янськ, Борова.
- Третій — це Покровський напрямок.
- Четвертий — Новопавлівський.
- П'ятий — це Костянтинівка.
На мій погляд, саме довкола Костянтинівки й розгорнуться основні бойові події наступних місяців, бо саме тут ворог вже досягає певних просувань. Передусім — з боку Торецька.
Костянтинівка — це ворота до Слов'яно-Краматорської агломерації. Без взяття цих міст про захоплення Донецької області росіянам годі й сподіватись.
Чи візьмуть росіяни Костянтинівку до початку нового опалювального сезону?
На мій погляд — ні. Після початку, до речі, теж. Хоча фронт до цього міста суттєво наблизиться.
Чи візьме ворог до осені Покровськ? На мій погляд — теж ні. А Часів Яр? Можливо, хоча й сумнівно.
Але чи дійдуть росіяни до адмінкордонів Дніпропетровської області у районі Покровська чи південніше Покровська? Я думаю, що так. Не виключено, що ворог зможе зайти у межі Дніпропетровщини.
Отож готуємось до літніх боїв. Інших варіантів не бачу. Та, власне, їх і не було. Хто розраховував на перемир'я чи заморозку — вам на другий поверх, де пишуть фантастику. У війни свої закони. Не переговори впливають на фронт, а фронт впливає на переговори. І у найближчі пів року точно буде саме так.
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