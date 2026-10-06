Трехслойная защита: какие преимущества дают роботизированные турели для обороны городов Украины

Обнадеживающие заявления президента Владимира Зеленского о роботизированных пулеметных турелях и малых зенитных ракетах для борьбы с реактивными дронами.

Если все это будет реализовано, а пулемётные турели уже установлены, то создастся та самая эшелонированная система для борьбы с реактивными дронами, о которой я неоднократно говорил.

Эшелон "дальнего действия" — реактивная авиация, способная перехватывать вражеские дроны на подступах к городам.

Эшелон средней дальности — зенитные ракеты, реактивные дроны-перехватчики, зенитная артиллерия, МВГ, оснащенные ПЗРК.

Последняя линия обороны — роботизированные турели. Радиус действия таких систем невелик, поскольку 12,7-мм пулемет, которым они оснащены, имеет радиус действия не более полутора километров. Если оснастить такую турель, например, 57-мм зенитной пушкой, получится отличное средство для перехвата дронов на средних высотах.

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Это именно то, что нужно. Каждый элемент этой системы — самолет, ЗРК, дрон-перехватчик, артиллерийская пушка, ПЗРК, роботизированная пулеметная турель — занимает свою нишу и работает по определенному алгоритму. Все сбалансировано.

Единственный вопрос: почему до роботизированных турелей дошли только сейчас. Я видел такие образцы, правда для наземных систем, на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве лет 7 назад. Это была частная разработка для охраны периметров.

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