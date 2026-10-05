Инновационные технологии: в ВС ВСУ заявили о первых сбитиях реактивных дронов из турелей

Россия наряду с обычными "Шахедами" начала активно применять реактивные дроны для ударов по территории Украины, пользуясь тем, что достаточно эффективного противодействия им пока нет. Однако, похоже, это подходит к концу.

Военные уже фиксируют успешные сбития реактивных дронов, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, за последние пару ночей россияне запустили около полусотни реактивных беспилотников, и уже есть первые поражения этих воздушных целей с роботизированных турелей, которые сейчас ставят, в частности, и на мостах.

"Есть уже сбивание даже реактивных БПЛА, даже Герань-5, из тех же турелей. […] Применение инновационных технологий – искусственного интеллекта – исключило человеческую ошибку. В сбитии используется именно машинное зрение. Искусственный интеллект позволяет работать даже по реактивным БпЛА", — подчеркнул Игнат.

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Игнат рассказал об успешном применении турелей (с 07:25)

Вместе с тем он все же констатирует, что радиус работы этих роботизированных турелей невелик, потому что основным средством сбивания в них является пулемет.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что в Киеве уже установлено более 12 автоматизированных турелей, предназначенных для сбивания дронов. Еще 8 подобных установок должны появиться в столичном регионе.

Он также похвастался, что украинский дальнобойный реактивный беспилотник "Барс" продемонстрировал самый высокий процент сбитых вражеских целей, около 30%. Политик уверяет, что ближайшее время Киев получит 2 тысячи крылатых ракет-дронов "Барс", которые производятся совместно с Германией.

Напомним, украинские разработчики создали новую малогабаритную ракету под названием "Ника", которая должна сбивать российские реактивные дроны.

Также сообщалось, как россияне модифицировали реактивные дроны для нанесения максимального ущерба.