Россия модифицировала "Герань-4": ГУР рассказало, чем опасны обновленные реактивные дроны (фото)

Россия модернизировала реактивные БПЛА "Герань-4" и "Герань-5": Главное управление разведки обнародовало подробности о новых системах.

На портале "War&Sanctions" ГУР Министерства обороны Украины опубликовало анализ новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые оккупанты запускают с этой осени. Модернизированный беспилотник отличается усовершенствованной автономной навигацией, специализированной боеголовкой для уничтожения инфраструктуры и российским двигателем вместо китайского.

Что изменилось в навигации и оптике

Блок "MOH". В навигационную систему добавлена система на базе высокоточного американского магнитометра PNI5GA. Она работает в сочетании с инерционным модулем SADRA, что снижает дрейф гироскопа.

Оптоэлектронная система "Сусанин". Она сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, сохраненным в памяти, обеспечивая точное наведение на цель. Противник уже устанавливает такую же оптику на новые беспилотные летательные аппараты "Герань-5" (версия K5).

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ГУР рассказало, как изменился беспилотник "Герань-4" Фото: скриншот

Боеголовка и двигатель

Для уничтожения мостовых сооружений и опор линий электропередач с помощью кумулятивной струи россияне начали устанавливать новую боеголовку КРСН. Кроме того, китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили на российский аналог, производство которого локализовали в Алабуге.

Остальные электронные компоненты беспилотника остались такими же, как и в предыдущих версиях.

Напомним, советник президента Украины по развитию оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что в Киеве периодически включаются российские радиоретрансляторы, которые создают оперативный онлайн-канал для корректировки ударов дронов Shahed.

Кроме того, мы рассказывали, какие изменения внесла Россия в свои ударные дроны, в частности в "Герань-5".