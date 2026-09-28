Новую версию "Герань-5" сложнее сбить: что изменила Россия в своих ударных дронах (фото)

Российские войска приступили к применению модифицированного ударного беспилотника "Герань-5 К5", оснащённого оптической системой автономной навигации.

Благодаря высокой скорости этот реактивный дрон-ракета нередко воспринимается украинской ПВО как ракета типа "Дань-Т", сообщает мониторинговый канал "Полковник ГШ".

Главной обновленной особенностью "Герань-5 К5" стал новый фюзеляж и интеграция модуля оптико-электронной коррекции (ОЭКС / DSMAC). Эта система работает по принципу, аналогичному тому, что используется в крылатых ракетах Х-101: беспилотник ориентируется и сверяет маршрут по эталонным изображениям земной поверхности.

"Герань-5 К5" работает по принципу, аналогичному тому, который используется в крылатых ракетах Х-101 Фото: Telegram

По данным вражеских источников, оптическая навигационная система получила название "Сусанин". Она позволяет реактивным дронам выполнять полетные задачи и удерживать курс полностью автономно — без использования спутниковой навигации (GPS/GLONASS) или радиомаяков, а также в условиях полной потери связи с оператором и активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Напомним, что Россия расширяет производство компонентов для ударных дронов "Герань" и возводит подземные сооружения в особой экономической зоне "Алабуга", чтобы уберечь их от украинских ударов.

Кроме того, украинский беспилотник-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5". Украина испытывает новое поколение перехватчиков для борьбы с быстрыми ударными дронами РФ.