"Герани" под прицелом: украинский перехватчик сбил самый быстрый дрон РФ, — Business Insider

Украинский беспилотник-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5". Украина испытывает новое поколение перехватчиков для борьбы с быстрыми ударными дронами РФ.

Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на украинскую компанию Wild Hornets.

Представитель компании заявил, что "Sting S" сбил одну из нескольких ракет "Герань-5", уничтоженных за последние дни. Также перехватчики сбили около десятка более медленных реактивных ракет "Герань-4".

Эти случаи стали первыми результатами боевых испытаний новой версии перехватчика Sting. В компании Wild Hornets сообщили, что по завершении испытаний она планирует начать его серийное производство.

Большинство дронов во время испытаний уничтожали перехватчики, которыми дистанционно управляли через систему Hornet Vision Ctrl. Она позволяет операторам работать за сотни миль от места запуска дрона.

Видео дня

Кроме того, Украина тестирует другие системы перехвата. Президент Владимир Зеленский показал видео нового беспилотника, который, по его словам, был разработан неназванным производителем и уже использовался СБУ. Этот аппарат имеет треугольное крыло и реактивный двигатель.

В СБУ сообщили, что этот перехватчик также сбил "Герань-5". По данным украинской разведки, этот российский дрон может развивать скорость почти 375 миль в час и нести боевую часть весом около 200 фунтов.

Ранее Россия активно использовала поршневые "Герань-2", но после появления эффективных способов противодействия начала разрабатывать реактивные версии. В августе, по данным Военно-воздушных сил Украины, РФ запустила 2800 реактивных дронов против 350 в июне.

Сбивание таких беспилотников по-прежнему представляет большую сложность: уровень перехвата снизился как минимум с 90 % для дронов с пропеллерными двигателями до 60 % для реактивных моделей. Украина использует для борьбы с ними истребители и зенитные ракеты, а также разрабатывает скоростные дроны-перехватчики.

Напомним, президент Украины ранее продемонстрировал запуск нового дрона-перехватчика, предназначенного для борьбы с реактивными "Шахедами" РФ. По словам Владимира Зеленского, беспилотник был разработан при поддержке военной контрразведки СБУ, после чего он прошел испытания в боевых условиях.

Россия продолжает использовать реактивные дроны для нанесения ударов по украинским городам. В частности, 19 сентября российские военные атаковали ТЦ "Новый континент" в Днепре, когда внутри находились люди.