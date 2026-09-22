"Герані" під прицілом: український перехоплювач збив найшвидший дрон РФ, — Business Insider

Український безпілотник-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань знищив російський реактивний дрон "Герань-5". Україна випробовує нове покоління перехоплювачів для боротьби зі швидкими ударними дронами РФ.

Про це повідомили у виданні Business Insider із посиланням на українську компанію Wild Hornets.

Представник компанії заявив, що Sting S збив один із кількох “Герань-5”, знищених за останні дні. Також перехоплювачі збили близько десятка повільніших реактивних “Герань-4”.

Ці випадки стали першими результатами бойових випробувань нової версії перехоплювача Sting. У Wild Hornets повідомили, що після завершення випробувань компанія планує розпочати його серійне виробництво.

Більшість дронів під час випробувань знищували перехоплювачі, якими дистанційно керували через систему Hornet Vision Ctrl. Вона дає змогу операторам працювати за сотні миль від місця запуску дрона.

Видео дня

Окремо Україна випробовує інші системи перехоплення. Президент Володимир Зеленський показав відео нового безпілотника, який, за його словами, розробив неназваний виробник і який уже використовувала СБУ. Цей апарат має трикутне крило та реактивний двигун.

У СБУ повідомили, що цей перехоплювач також збив “Герань-5”. За даними української розвідки, цей російський дрон може розвивати швидкість майже 375 миль на годину та нести бойову частину вагою близько 200 фунтів.

Росія раніше активно використовувала поршневі “Герань-2”, але після появи ефективних способів протидії почала розробляти реактивні версії. У серпні, за даними Повітряних сил України, РФ запустила 2800 реактивних дронів проти 350 у червні.

Збиття таких безпілотників залишається складнішим: рівень перехоплення знизився щонайменше з 90% для дронів із пропелерними двигунами до 60% для реактивних моделей. Україна використовує для боротьби з ними винищувачі та зенітні ракети, а також розвиває швидкісні дрони-перехоплювачі.

Нагадаємо, президент України раніше показував запуск нового дрона-перехоплювача, призначеного для боротьби з реактивними “Шахедами” РФ. За словами Володимира Зеленського, безпілотник розробили за підтримки військової контррозвідки СБУ, після чого він пройшов випробування в бойових умовах.

Росія продовжує використовувати реактивні дрони для ударів по українських містах. Зокрема, 19 вересня російські військові атакували ТЦ “Новий континент” у Дніпрі, коли всередині перебували люди.