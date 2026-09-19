Збив "Герань-5": Зеленський показав пуск нового перехоплювача реактивних дронів РФ (відео)

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри пуску нового дрона-перехоплювача реактивних "Шахедів" РФ. Зі слів Зеленського, безпілотник створили за підтримки військової контррозвідки Служби безпеки України й він вже пройшов перевірку у бойових умовах. На відео з кадрами пуску — безпілотник з реактивним двигуном, зовні дуже схожий на реактивний БпЛА, який має наздогнати та знищити.

Інформація про новий дрон-перехоплювач, який має працювати на швидкостях 500-600 км, з'явилась у Telegram-каналі Зеленського вдень 19 вересня. Вказано, що пристрій фігурував у доповіді в.о. глави СБУ Олександра Поклада. До допису прикріплено майже хвилинне відео, на якому показали моменти пуску. Камера на перехоплювачі показала, як пристрій наздогнав "Герань-5", як оператор прицілився та вдарив у хвіст російського дрона

Зеленський написав, що новий дрон-перехоплювач успішно застосували для збиття реактивного безпілотника РФ, подякував розробникам та сказав, що слід масштабувати виробництво.

"Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач", — ідеться у дописі.

Видео дня

Глава держави не вказав, як називається новий виріб, який збив "Герань-5", скільки одиниць виготовлено та скільки дронів РФ вже збили. На відео бачимо, що перехоплювач СБУ — це БпЛА літакового типу з дельтаподібним крилом, який запускається з катапульти, має реактивний двигун, набір датчиків, відеокамеру та може рухатись на швидкості до 500-600 км/год. У каналі OSINTерів "Око Гора" написали, що це перше зафіксоване ураження "Герань-5" — безпілотника, який може розганятись навіть до 900 км/год.

Дрони-перехоплювачі — БпЛА розробки СБУ, 19 вересня Фото: Володимир Зеленський

Дрони-перехоплювачі — збиття "Герань-5" РФ Фото: Володимир Зеленський

Дрони-перехоплювачі — що відомо про зброю проти реактивних "Шахедів"

Зазначимо, президент Зеленський та Міноборони України інформувало про випробування перехоплювачі для реактивних "Шахедів". Зокрема, оборонне відомство кодифікувало перший такий виріб — Alexa Spatium. Вказується, що пристрій може збивати "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", має турбореактивний двигун, може маневрувати та працювати автономно. На відео з кадрами пуску показали міні-літак, який стартує з катапульти: фізичні розміни — довжина 1,5 м, розмах крил 1,7 м. 15 вересня Зеленський повідомив про випробування ще одного перехоплювача і зазначив, що йому потрібне допрацювання системи керування. Відео не було, то не відомо, це той же апарат, про який доповіли сьогодні, чи інший.

Тим часом у звітах Повітряних сил є інформація про кількість дронів РФ, якими б'ють по Україні, про кількість збиттів та уражених локацій. Наприклад, в ніч на 17 вересня росіяни запустили 157 дрон, з них половина, тобто 78, були реактивні. Результати роботи ППО — збили 124 БпЛА різних типів та влучання у 36 локаціях (сумарно з ракетами). Ефективність збиття дронів — 79%. Під ударом РФ опинилась Київщина, Одещина, Запоріжжя: відомо про руйнування та про поранення близько двох десятків людей.

Нагадуємо, 19 серпня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, яку нову систему навігації може встановити РФ на КАБи та "Шахеди".