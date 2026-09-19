Для "Шахедів" та КАБів: РФ має систему "Ариадна" для ударів з відхиленням 15 см, — "Флеш"

Російські дрони "Шахед" та керовані авіабомби (КАБи) незабаром отримають нову систему навігації "Ариадна", повідомив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Система дає можливість переміщуватись без використання супутникового сигналу GPS, а орієнтуватись по трьох наземних маяках. Завдяки системі "Ариадна" росіяни зможуть завдавати високоточних ударів на глибину до 100 км. Що відомо про нову навігацію для російських засобів ураження?

У грудні 2025 року стало відомо про успішні випробування системи навігації "Ариадна", яка дає можливість ЗС РФ "атакувати величезну територію України", написав "Флеш" у Telegram-каналі. Росіяни після перших тестів заявили, що максимальна похибка — до 15-20 см. Експерт попередив, що цю систему планують встановити на "Шахеди" та КАБи й це становитиме серйозну загрозу для українців.

Допис Бескрестного про "Ариадну" з'явився у мережі вдень 19 вересня, після чергового нальоту майже 200 реактивних дронів та після влучання авіабомби у багатоповерхівку в Сумах.

"Система дозволить їм орієнтуватися в глибині нашої території на відстані до 100 км. А це фактично можливість точно атакувати величезну частину України", — написав "Флеш".

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Експерт пояснив, що Україна та РФ шукають різні варіанти навігації для зброї, щоб завадити впливу РЕБ. При цьому навігація через GPS є точною, але "рано чи пізно, як у нас, так і у ворога, вона втратить актуальність". Один з інноваційних напрямків — це навігація по магнітному полю Землі, але розробки перебувають на ранніх стадіях. Тим часом РФ розвиває систему, яка в початковому вигляді використовувалась ще на розвіддронах Zala у 2022 році. Ідеться про встановлення трьох наземних радіомаяків, сигнали від яких сприймає дрон та КАБ: знаючи точні координати та вимірюючи затримку сигналу, можна точно визначити своє положення у просторі. "Флеш" пояснив, що цей проєкт у РФ не закривався, розвивався весь час і незабаром з'явиться на засобах ураження.

Дрони ЗС РФ — "Флеш" про систему навігації "Ариадна" РФ Фото: Скриншот

Бескрестнов, попереджаючи про нову високоточну систему навігації "Ариадна" РФ, посилався на інформацію від росіян, яка з'явилась 16 грудня 2025 року.

"Зараз противник запускає на своїй території глобальні системи навігації за наземними маяками. Звичайно, нюанси наших розробок — це наше ноу-хау, але сам підхід загальновідомий", — написав "Флеш".

Дрони ЗС РФ — що відомо про систему "Аріадна"

Система навігації "Ариандна" — розробка, яка фінансується Фондом сприяння інноваціям Національної технологічної ініціативи (НТІ), повідомили росЗМІ. Росіяни заявили, що точність визначення координат становить від 15 до 20 см і це "майже у 8 разів перевищує показники GPS". Також запевняли, що система стійка до спуфінгу та створення навмисних перешкод і що її можна використовувати для дронів у сільському господарстві та логістиці. Уточнювалось, що у 2026 році запустять пілотний проєкт у неназваному регіоні РФ: про військове використання даних не було, але інформацію опублікували у пабліку "Российское оружие".

Дрони ЗС РФ — інформація про систему навігації "Ариадна" РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, 15 вересня Сергій Бескрестнов розповів про нові загрози, які прийдуть на зміну реактивним дронам ЗС РФ. Зі слів експерта, у росіян з'явиться маса дешевих та швидких крилатих ракет, які буде важко перехопити системою ППО.

Нагадуємо, "Флеш" заявив, що карту руху дронів РФ можна було б відкрити для населення: пояснив, чому це буде безпечно.