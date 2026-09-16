"Це збереже сотні життів": карту руху "Шахедів" можуть відкрити для населення, — "Флеш"

Радник президента з питань технологічного розвитку оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про рішення надати АЗС доступ до карти переміщення "Шахедів" і запропонував відкрити цю інформацію для всього населення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, доступ до карти вже має “Укрзалізниця”, інші організації, АЗС та адміністратори сотень Telegram-каналів.

Флеш зазначив, що інформацію з карти вже отримує Росія. На його думку, за такої кількості користувачів зберегти її в таємниці неможливо. Адміністратори Telegram-каналів переказують побачене на карті словами.

“Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Це збереже потенційно сотні життів!” — заявив Флеш.

Він повідомив, що у Міністерстві оборони кілька разів обговорювали можливість відкриття карти. За його словами, аргументів проти такого рішення не знайшли.

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Карта загроз Фото: Facebook / Cергій Флеш

Водночас цивільним пропонують показувати лише інформацію про місце загрози. Надточні координати, номери цілей, службові дані та інформацію про особливі цілі планують залишити доступними лише військовим.

Флеш також запропонував альтернативні варіанти. Зокрема, можна попереджати людину про наближення “Шахеда” та вказувати відстань до нього, показувати дрони лише над містами або відображати їхній рух квадратами розміром 2 на 2 км.

Нагадаємо, під час російської атаки 28 серпня реактивний “Шахед” подолав близько 960 км і досяг Волинської області. OSINT-аналітики зазначали, що раніше безпілотники цього типу не долали такої дистанції.

Перед цим, 18 серпня, реактивний “Шахед” вперше зафіксували в Рівненській області. За оцінками аналітиків, тоді дрон пролетів близько 900 км.