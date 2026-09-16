"Это сохранит сотни жизней": карту движения "Шахедов" могут открыть для населения, — "Флеш"

Советник президента по вопросам технологического развития обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о решении предоставить АЗС доступ к карте передвижений "шахидов" и предложил обнародовать эту информацию для всего населения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, доступ к карте уже имеют "Укрзалізниця", другие организации, АЗС и администраторы сотен Telegram-каналов.

Флеш отметил, что информацию с карты уже получает Россия. По его мнению, при таком количестве пользователей сохранить её в тайне невозможно. Администраторы Telegram-каналов описывают словами то, что видят на карте.

"Найдите хотя бы одну причину, почему нельзя предоставить эту информацию всему населению? Это спасет, возможно, сотни жизней!" — заявил Флеш.

Он сообщил, что в Министерстве обороны несколько раз обсуждали возможность обнародования карты. По его словам, аргументов против такого решения не нашли.

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Карта угроз Фото: Facebook / Cергей Флэш

В то же время гражданским лицам предлагается предоставлять только информацию о месте угрозы. Сверхточные координаты, номера целей, служебные данные и информацию об особых целях планируется оставить доступными только для военных.

Flash также предложил альтернативные варианты. В частности, можно предупреждать человека о приближении "Шахеда" и указывать расстояние до него, показывать дроны только над городами или отображать их движение квадратами размером 2 на 2 км.

Напомним, во время российской атаки 28 августа реактивный "Шахед" преодолел около 960 км и достиг Волынской области. OSINT-аналитики отмечали, что ранее беспилотники этого типа не преодолевали такую дистанцию.

До этого, 18 августа, реактивный "Шахед" впервые был зафиксирован в Ровенской области. По оценкам аналитиков, тогда дрон пролетел около 900 км.