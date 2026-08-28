УУже покрывают 96% Украины: как реактивный "Шахед" впервые добрался до Волыни, - OSINT

Во время российского обстрела 28 августа реактивный "Шахед" долетел до отдаленного села в Волынской области, а на такое расстояние дроны этого типа еще не летали, рассказали OSINT-аналитики. При этом отмечается, что в зоне поражения реактивных "Шахедов" находится почти 100% территории Украины. Как летел российский дрон по пути в Волынь?

28 августа зафиксировали рекордная дальность полета реактивного "Шахеда", говорится в сообщении Telegram-канала OSINT-специалистов "Око Гора". Беспилотник пролетел 960 км и долетел до Волынской области; ранее таких случаев не фиксировалось. Отмечается, что реактивный БПЛА "Герань-4" имеет заложенную дальность в 550 км, но он может лететь на вдвое большее расстояние, если поднялся на высоту 5-7 тыс. м.

На канале опубликовали ссылку на мониторинговый канал, в котором зафиксировали дрон на Волыни во время обстрела 28 августа. Информация появилась в 5:34. Согласно данным мониторинга, реактивный "Шахед" летел из временно оккупированной территории Крыма — с полигона в Гвардейском. Место, где его сбили, — это городок Торчин Волынской области. Отметим, что Торчин — населенный пункт, расположенный в 18 км от окраин Луцка и в 60 км от границы с Польшей; через него проходит трасса Н22 с пунктом пропуска автомобильного транспорта Устилуг.

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Аналитики опубликовали инфографику с ориентировочной траекторией полета реактивного дрона РФ, который долетел до Волыни. Линия показывает, что он, вероятно, должен был двигаться через Винницкую и Хмельницкую области вдоль границы с так называемой "Приднестровской республикой".

Обстрелы Украины — как летел реактивный "Шахед" на Волынь 28 августа Фото: Око Гора/Telegram

Ранее Фокус писал о других рекордных расстояниях, которые преодолевали реактивные "Шахеды" РФ. В частности, 18 августа он добрался до Ровенской области, преодолев 900 км.

Обстрелы Украины — подробности атак реактивных "Шахедов"

Отметим, что 27–28 августа продолжается обстрел Украины, который РФ начала с "Искандеров" и "Ониксов" и продолжила реактивными "Шахедами", которые небольшими группами взлетают с полигонов вокруг Украины. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что россияне намеренно применяют такую тактику, чтобы короткие и частые тревоги парализовали Киев и Украину. Чиновник заверил, что военные ищут способы противодействия новой тактике РФ.

Между тем с утра до полудня 28 августа в Киеве более 20 раз звучали сигналы воздушной тревоги: Военно-воздушные силы сообщали об угрозе для столичного региона и для областей к западу от столицы. Утром военные администрации и ГСЧС сообщили о пожарах в местах попадания или падения обломков. Среди прочего, произошли возгорания в Сумах, Киеве, Запорожье, загорелся еще один распределительный центр "Новой почты".

Напоминаем, что утром 28 августа глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о возгорании гипермаркета "Эпицентр", в который попал российский дрон.