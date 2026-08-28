Мелкие волны "Шахедов" и десятки коротких тревог: в ЦПД раскрыли цель новой тактики атак РФ

Глава Центра противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал о целях непрекращающихся воздушных атак России на Киев, которые продолжаются уже второе сутки подряд — 27-28 августа. По словам Коваленко, таким образом россияне хотят парализовать украинскую столицу, но Украина найдет способ противостоять и этой угрозе. Как проходят российские удары и как они могут повлиять на систему противовоздушной обороны?

Россия, устроив многодневный обстрел Украины, хочет парализовать Киев, измотать ПВО и население, говорится в сообщении Коваленко в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что РФ запускает небольшие волны реактивных "Шахедов", но у россиян нет большого запаса дронов, чтобы такие атаки продолжались слишком долго.

Краткое сообщение Коваленко появилось в сети утром 28 августа, когда в Киеве и Киевской области продолжалась очередная воздушная тревога — шестая с полуночи, каждая из которых длилась от 15-30 минут до часа.

"Что касается противодействия этой тактике россиян, решения будут", — говорится в сообщении.

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Обстрел Украины — Коваленко о подробностях атак РФ 27-28 августа Фото: Скриншот

Обстрел Украины — подробности атаки 27-28 августа

Военно-воздушные силы в Telegram-канале продолжали информировать об угрозах для Киева и регионов. В частности, в украинской столице с полуночи 27 августа до 10 часов 28 августа воздушная тревога объявлялась в общей сложности 19 раз. При этом первые угрозы в ночь на 27 августа были связаны с атаками ракет различных типов и дронов. Согласно данным воздушного командования, удалось уничтожить более 230 целей, из них — семь баллистических ракет "Искандер" и почти все БПЛА. Под ударом оказались пять областей на севере, в центре и на юге: Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская. Военные администрации сообщили о повреждениях и разрушениях нежилых зданий, раненых не было.

Днём 27 августа российская воздушная атака продолжилась: Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили о появлении сначала четырёх, а затем — шести реактивных дронов РФ, летевших на Киев. Воздушная тревога продолжалась по полчаса или часу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании обломков в двух районах столицы и о четырёх раненых, двое из которых были доставлены в больницу.

С полуночи 28 августа РФ продолжила запускать реактивные БПЛА. Сигналы тревоги раздавались в восточных областях, в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Утром ГСЧС опубликовала кадры пожаров в Киевской, Сумской и Житомирской областях. Стало известно о попадании в распределительный центр "Новой почты". Кроме того, под удар попало Запорожье. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в гипермаркет "Эпицентр" — последний в областном центре. На видео с места событий — охваченные дымом здания и языки пламени на крыше.

Напоминаем, что накануне, 27 августа, в ГУР МОУ сообщили, что РФ начала использовать для нанесения ударов по Украине модернизированные "Искандеры", дальность полета которых составляет 1000 км.