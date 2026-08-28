Окутан дымом и горит: РФ уничтожила "Эпицентр" в Запорожье, — ОВА (видео)

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о пожаре в строительном гипермаркете "Эпицентр" в результате попадания российского дрона. На видео с места событий — огромное помещение магазина, охваченное дымом и огнем.

В результате российского удара по "Эпицентру" в Запорожье один человек получил ранения, говорится в сообщении Федорова в Telegram-канале. Удар был нанесен около 8:20, а сигнал воздушной тревоги прозвучал около 8 часов 28 августа.

В первой публикации Федорова об ударе по "Эпицентру" указано, что дрон ВС РФ повредил здание торгового центра в Запорожье. В следующей публикации он показал панорамное фото здания, вся центральная часть которого покрыта дымом. На видео — языки пламени на крыше и внутри здания.

Обстрел Украины — "Эпицентр" в Запорожье, окутанный дымом, 28 августа Фото: Запорожская ОВА

В запорожских пабликах уточнили, что уничтоженный россиянами магазин — последний, который работал в областном центре (до войны из было три — в Александровском, Космическом, Хортицком районах). На страницах социальных сетей "Эпицентра" пока не прокомментировали событие, произошедшее в 30 км от фронта на юге.

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Обстрел Украины — удары РФ 28 августа по Запорожью и другим регионам

Отметим, что в ночь на 28 августа продолжился обстрел Украины, который РФ начала в ночь на 27 августа. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, ВС РФ запускали реактивные дроны, которые летели с северо-востока на Киев, а также в центральные и северные области, и с юга, атакуя центр и южные регионы. Среди прочего, под удар попал очередной распределительный центр "Новой почты".

Накануне воздушный удар РФ начался с массированной ракетно-дроновой атаки с участием "Искандеров", "Ониксов", "Бандеролей" и двух сотен дронов различных типов. Воздушные силы сообщили о сбивании семи баллистических ракет и большинства беспилотников, но произошли попадания в 15 точках. В частности, горели склады в Бориспольском районе Киевской области. Стало известно, что сгорели склады "Эпицентра", "Рошен", "Сильпо", "Дома игрушек" и других компаний. Между тем в Киеве также были повреждения после ночного удара РФ. Согласно данным КГСА, обломки повредили здания в Шевченковском районе столицы. После утренних атак мэр Киева Кличко заявил, что ранения получили четверо киевлян: в сети появились видео с "Шахедом", который упал возле моста через Днепр.

Напоминаем, что СМИ подсчитали количество воздушных тревог в Киеве, начиная с ночи 27 августа: оказалось, что был побит рекорд 2022 года.