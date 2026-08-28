Воздушная тревога в Киеве: столица побила рекорд 2022 года

За прошлые сутки воздушная тревога в Киеве звучала 13 раз, что стало самым большим показателем за все годы полномасштабного вторжения.

Таким образом столица побила печальный рекорд 1 марта 2022 года, когда сигнал включался 12 раз, сообщает "Ранок Вдома".

В результате бесконечных атак на Киев и столичный регион 27-28 августа ранения получили четыре человека. Минимум в пяти районах города зафиксированы повреждения.

В Голосеевском районе из-за падения обломков вспыхнул автомобиль, в Печерском повреждено здание спортивного комплекса, а в Шевченковском обломки упали возле школы и повредили окна заведения.

В Оболонском районе последствия атаки фиксировались в зоне жилой застройки, парка, на парковке и в гаражном кооперативе.

На Подоле обломки обнаружили на территории детсада и рядом с нежилым сооружением.

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Снова под ударом была логистика. В Киевской области есть многочисленные прилеты по складским помещениям больших украинских компаний и ряда торговых сетей. Предварительно, обошлось без пострадавших.

С начала новых суток в Киеве уже объявляли четыре воздушные тревоги. Ночью столицу снова атаковали российские дроны, работала ПВО.

В ночь на 27 августа Россия атаковала Украину 258 дронами и баллистическими ракетами. Военно-воздушные силы сообщили об уничтожении семи "Искандеров", одной ракеты "Оникс", 222 ударных дронов и трех барражирующих боеприпасов S8000 "Бандероль".

Напомним, в Бучанском районе враг ударил по складским помещениям "Новой почты", а затем повторно атаковал объект, когда туда прибыли экстренные службы.

Также сообщалось, что Россия применила по Киеву обновленную ракету "Искандер".