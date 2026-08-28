28 атак и более 14 часов тревоги: Киевская область пережила серию массированных вражеских ударов, что известно (видео)

После первого ночного удара по Киевской области регион в течение суток подвергся ещё 28 российским атакам. Пожары в некоторых местах продолжаются, а пожарные вынуждены работать в усиленном режиме из-за повторных обстрелов.

С ночи 27 августа в Киевской области 11 раз звучала воздушная тревога, которая длилась более 14 часов. После удара России по Киеву и Киевской области загорелись склады ряда украинских компаний. О ситуации в регионе сообщили в ГСЧС.

По состоянию на вечер четверга пожары продолжались на территории трёх складских зданий в Киевской области. Они вспыхнули из-за повторных российских ударов по этим объектам. Пожарные вынуждены отходить на безопасное расстояние при появлении угрозы и сразу же возвращаться к работе.

Пожары в Киевской области в результате массированной атаки РФ 27 августа

В Бориспольском районе Киевской области к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены сотрудники государственного международного аэропорта "Борисполь", подразделения местной пожарной охраны и сельские пожарные команды близлежащих населенных пунктов, сообщили в ГСЧС.

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На некоторых участках Киевской области продолжается ликвидация последствий атаки РФ

Журналист Андрей Смолий также рассказал, что в Киевской области улицы, дороги и дворы усыпаны мелкими осколками и обломками вражеских беспилотников.

Какие объекты атаковали россияне

Днём 27 августа народный депутат София Федина сообщила, что целями российских ударов по Киевской области были, в частности, складские помещения украинских компаний. Отмечалось, что в результате российского удара загорелись склады "Эпицентра", Roshen, "Авроры", "Сильпо" и Comfy.

Издание Forbes подтвердило нанесение ударов по объектам торговых сетей "Фора", "Дом игрушек" и Comfy. У "Форы" сгорело складское помещение, у двух других компаний — распределительные центры.

В Киевской области россияне нанесли удар по объектам украинских компаний Фото: ГСЧС

В сети писали, что российские дроны могли поразить складские или логистические помещения других представителей розничной торговли, которые лишились собственных или арендованных площадей. Отмечалось, что пострадали объекты компаний "Эпицентр Калиновка", ООО "Альфа Девелопмент Групп" (склады "Авроры", "Рошен", "Сильпо", Compy, "Будпостач"), "Бергер Карго Украина".

Напомним, вечером 27 августа Киевский вокзал был переполнен из-за постоянных воздушных тревог и значительных задержек рейсов. Люди часами ждали поездов из-за продолжительной массированной атаки со стороны РФ.

Компания "Дом игрушек" сообщила, что враг уничтожил её распределительный центр во время атаки 27 августа.