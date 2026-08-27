Киевский вокзал переполнен из-за атаки РФ: люди часами ждут поездов (фото, видео)

Из-за продолжающейся массированной атаки россиян и постоянных воздушных тревог 27 августа на вокзале в Киеве собрались большие толпы пассажиров, которые часами ожидают своих рейсов.

Поезда в Киеве и по всей Украине массово задерживаются из-за обстрелов, в результате чего люди заполнили помещения столичного вокзала и прилегающую территорию. В сети публикуются кадры того, что происходит на территории Киевского вокзала.

Переполненный вокзал в Киеве

О том, что на фоне атаки россиян происходят массовые задержки движения поездов, "Укрзализныця" предупреждала еще днем. Киевская кольцевая электричка также временно приостановила движение из-за угрозы. В компании заявили, что для поездов, которые из-за обстрела задержатся на 5 и более часов, будет организовано питание для пассажиров и железнодорожников на одной из промежуточных станций.

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На вокзале в Киеве работает "Пункт несокрушимости" для пассажиров Фото: Укрзализныця

Вечером, когда ситуация с воздушными тревогами не изменилась, "Укрзализныця" сообщила, что платные залы ожидания на вокзалах по всей Украине будут работать бесплатно до утра 28 августа. Пассажирам также доступны вода и чай. Работают "Пункты несокрушимости", где можно зарядить устройства и переждать вынужденное ожидание.

"Из-за угрозы ракетных ударов и атак реактивных "Шахедов" сегодня наблюдаются существенные сбои в расписании движения поездов. Пока железнодорожники оперативно работают над восстановлением расписания и обеспечением безопасного движения поездов, вокзалы остаются открытыми для пассажиров", — подчеркнули в Telegram-канале компании.

"Суспільне" показало толпы людей возле Киевского вокзала вечером 27 августа Фото: Суспільне

Кроме того, "Укрзализныця" сообщила, что если из-за задержки поездов не удалось осуществить посадку, можно воспользоваться сервисом претензионного возврата средств, и компания вернет полную стоимость билета. Людей призывают при возникновении любых вопросов не стесняться обращаться за помощью к железнодорожникам в соответствующих жилетах, которые усиленно работают на вокзале в Киеве из-за массированной атаки россиян.

Напомним, днем 27 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о раненых, разрушениях и пожарах, вызванных российским обстрелом.

Кроме того, после удара России по Киеву и Киевской области 27 августа загорелись склады ряда украинских компаний.