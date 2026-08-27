Выросло количество пострадавших: Кличко рассказал о последствиях дневной атаки РФ на Киев (видео
Во время российского обстрела Киева днём 27 августа ранения получили четверо человек, хотя сначала сообщалось об одном пострадавшем, сообщил мэр города Виталий Кличко. Среди раненых — граждане, которые оказались неподалеку от "Шахедов" РФ в момент удара о землю. На видео от United24 — кадры падения БПЛА. Что происходило в украинской столице во время налета нескольких групп реактивных дронов?
Информация о первом пострадавшем появилась в Telegram-канале мэра в 11:51, во время четвертой воздушной тревоги. Кличко написал, что "Шахед" упал на проезжую часть улицы в Голосеевском районе, в результате чего один человек получил ранения. Тем временем в сети появилась информация еще об одном инциденте, когда российский БПЛА упал в реку Днепр и пошел ко дну.
В серии последующих постов мэр рассказал о других последствиях российского нападения 27 августа. Указано, что в Голосеевском районе загорелась крыша нежилого дома, в Шевченковском пострадала ещё одна гимназия (в дополнение к первой, в которой выбило окна во время ночного удара), в Оболонском — обломки упали посреди квартала, в Подольском — на территорию детского сада. Кличко обновил данные о раненых: четверо пострадали, из них двоих доставили в больницу.
Обстрел Киева — что произошло 27 августа
Воздушные силы ВСУ днём 27 августа шесть раз объявляли сигнал воздушной тревоги, предупреждая об обстреле Киева: сирену включали с 8 до 16:30, каждый час. Согласно данным воздушного командования, столице угрожали реактивные БПЛА, которые залетали с Черниговского направления. При этом четыре раза появлялась информация, что дроны обходят Киев с севера у Киевского водохранилища и либо поворачивают на пригород или в центр, либо летят на Житомир.
Фокус писал об обстрелах Киева и Украины 27 августа — о последствиях ночной ракетно-дроновой атаки и дневного налета реактивных БПЛА.
Ночью первые взрывы в столице прогремели около 1–3 часов 27 августа. Киевляне услышали серию взрывов, а мониторинговые каналы сообщали о возможной работе средств ПВО. Утром в Киевской городской военной администрации заявили, что россияне повредили гимназию в Шевченковском районе: в помещениях выбило окна, повредило мебель, а обучение детей перенесли в другие учреждения. Столичные чиновники уточнили, что в здании находились гимназия, детский сад и инклюзивный центр. Воздушные силы сообщили, что средства ПВО ночью сбили в общей сложности 233 цели: семь баллистических ракет "Искандер-М", одну сверхзвуковую ракету "Оникс" (из двух), 222 дрона различных типов (из 258), три ракеты S8000 "Бандероль".
Около 8 часов началась волна обстрелов Киева реактивными дронами. Согласно данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, в течение двух-четырех часов к Киеву со стороны Чернигова подлетели две группы БПЛА, которые кружили над окраинами, а также над центральными и отдаленными районами столицы. Среди прочего, появилась информация о столбе дыма в Печерском районе и о возможном пожаре на спортивном комплексе имени Лобановского. Позже футбольный клуб "Динамо" сообщил, что стадион не пострадал.
Отметим, что Фокус собрал информацию о последствиях удара РФ по Киевской области и по складам в Бориспольском районе. Выяснилось, что горели склады "Фора", "Дома игрушек", "Рошен", Comfy и других украинских ритейл-компаний.
Напоминаем, что 27 августа Вооружённые силы РФ нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове: что известно о последствиях дневной атаки.