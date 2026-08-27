Зросла кількість постраждалих: Кличко розповів про наслідки денної атаки РФ на Київ (відео)

Під час російського обстрілу Києва вдень 27 серпня отримали поранення четверо людей, хоч спершу було відомо про одного постраждалого, повідомив міський голова Віталій Кличко. Серед поранених — громадяни, які опинились неподалік "Шахедів" РФ у момент удару об землю. На відео від United24 — кадри падіння БпЛА. Що відбувалось в українській столиці під час нальоту кількох груп реактивних дронів?

Інформація про першого постраждалого з'явилась у Telegram-каналі мера об 11:51, під час четвертої повітряної тривоги. Кличко написав, що "Шахед" упав на проїжджу частину вулиці у Голосіївському районі й через це отримав поранення одна людина. Тим часом у мережі опублікували ще один інцидент, коли російський БпЛА влучив по річці Дніпро та пішов на дно.

Обстріл Києва — падіння "Шахеда" 27 серпня

У низці наступних дописів міський голова розповів про інші наслідки російської атаки 27 серпня. Вказано, що у Голосіївському районі загорілась покрівля нежитлового будинку, у Шевченківському постраждала ще одна гімназія (на додачу від першої, у якої вибило вікна під час нічного удару), в Оболонському — уламки упали посеред кварталу, у Подільському — на територію дитсадка. Кличко оновив дані про поранених: четверо постраждали, з них двох відправили до лікарні.

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Обстріл Києва — Кличко про наслідки денної атаки 27 серпня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — що сталось 27 серпня

Повітряні сили ЗСУ вдень 27 серпня шість разів оголошували сигнал повітряної тривоги, попереджаючи про обстріл Києва: сирену вмикали з 8 до 16:30, щогодини. Згідно з даними повітряного командування, столиці загрожували реактивні БпЛА, які залітали з Чернігівського напрямку. При цьому чотири рази з'являлась інформація, що дрони обходять Київ з півночі біля Київського водосховища й або звертають на передмістя чи в центр, або летять на Житомир.

Фокус писав про обстріли Києва та України 27 серпня — про наслідки нічної ракетно-дронової атаки та денного нальоту реактивних БпЛА.

Вночі перші вибухи у столиці пролунали близько 1-3 год 27 серпня. Кияни почули серію вибухів, а моніторингові канали писали про можливу роботу засобів ППО. Зранку у Київській міській військовій адміністрації заявили, що росіяни пошкодили гімназію у Шевченківському районі: у приміщеннях вибило вікна, пошкодило меблі, а навчання дітей перенесли в інші заклади. Столичні чиновники уточнили, що у приміщенні перебувала гімназія, дитсадок та інклюзивний центр. Повітряні сили повідомили, що засоби ППО вночі збили сумарно 233 цілі: сім балістичних ракет "Іскандер-М", одну надзвукову ракету "Онікс" (з двох), 222 дрони різних типів (з 258), три ракети S8000 "Бандероль".

Близько 8 год почалась хвиля обстрілу реактивними дронами на Київ. Згідно з даними моніторингових каналів та Повітряних сил, протягом двох-чотирьох годин до Києва з боку Чернігова підлетіло дві групи БпЛА, які кружляли над околицями та над центральними чи віддаленими районами столиці. Серед іншого, з'явилась інформація про стовп диму у Печерському районі та про можливу пожежу на спортивному комплексі імена Лобановського. Пізніше футбольний клуб "Динамо" повідомив, що стадіон не постраждав.

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ по Київській області та по складах у Бориспільському районі. З'ясувалось, що горіли склади "Фора", "Будинку іграшок", "Рошен", Comfy та інших українських рітейл-компаній.

Нагадуємо, 27 серпня ЗС РФ вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові: що відомо про наслідки денної атаки.